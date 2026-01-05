‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 6 y 7 de enero

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 6 y 7 de enero. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
Frutas y verduras
- Uva roja sin semilla: $49.50 el kilo
- Uva verde: $79.00 el kilo
- Uva globo emperador: $79.00 el kilo
- Jitomate Saladette: $22.90 el kilo
- Cereza natural: $85.00 el kilo
- Zanahoria: $9.90 el kilo
- Aguacate Hass: $49.90 el kilo
- Berenjena: $29.50 la pieza
- Champiñón: $98.00 la pieza
- Acelgas en rollo: $7.50 la pieza
- Pepino verde: $24.50 el kilo
- Cilantro en rollo: $7.50 el kilo
- Papaya Maradol: $39.90 el kilo
- Limón sin semilla: $19.50 el kilo
- Chayote sin espinas: $24.50 el kilo
- Nopal: $26.90 el kilo
- Naranja: $29.50 el kilo
- Espinacas en rollo: $7.50 el kilo
- Cebolla morada: $34.90 el kilo
Carne y mariscos
- Costilla de cerdo para hornear: $124.00 el kilo
- Lomo de cerdo natural para hornear o mechar entero o abierto para enrollar: $99.90 el kilo
- Pavo natural entero: $74.90 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $59.90 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso fresca entera o rebanada: $89.90 el kilo
- Pierna de cerdo fresca natural sin hueso entera o rebanada o milanesa de cerdo: $109.00 el kilo
- Chuleta de cerdo natural: $109.00 el kilo
- Camarón grande sin cabeza: $279.00 el kilo
- Camarón chico sin cabeza: $219.00 el kilo
