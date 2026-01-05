‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 6 y 7 de enero

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’ Martimiércoles ’ que no te puedes perder este 6 y 7 de enero. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Frutas y verduras

Uva roja sin semilla: $49.50 el kilo

Uva verde: $79.00 el kilo

Uva globo emperador: $79.00 el kilo

Jitomate Saladette: $22.90 el kilo

Cereza natural: $85.00 el kilo

Zanahoria: $9.90 el kilo

Aguacate Hass: $49.90 el kilo

Berenjena: $29.50 la pieza

Champiñón: $98.00 la pieza

Acelgas en rollo: $7.50 la pieza

Pepino verde: $24.50 el kilo

Cilantro en rollo: $7.50 el kilo

Papaya Maradol: $39.90 el kilo

Limón sin semilla: $19.50 el kilo

Chayote sin espinas: $24.50 el kilo

Nopal: $26.90 el kilo

Naranja: $29.50 el kilo

Espinacas en rollo: $7.50 el kilo

Cebolla morada: $34.90 el kilo

Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carne y mariscos

Costilla de cerdo para hornear: $124.00 el kilo

Lomo de cerdo natural para hornear o mechar entero o abierto para enrollar: $99.90 el kilo

Pavo natural entero: $74.90 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $59.90 el kilo

Pierna de cerdo con hueso fresca entera o rebanada: $89.90 el kilo

Pierna de cerdo fresca natural sin hueso entera o rebanada o milanesa de cerdo: $109.00 el kilo

Chuleta de cerdo natural: $109.00 el kilo

Camarón grande sin cabeza: $279.00 el kilo

Camarón chico sin cabeza: $219.00 el kilo

