Todos los caminos llevan a Noroña

Para no perder la costumbre, nos comentan, ahora el senador morenista Gerardo Fernández Noroña fue captado frente a una tienda en una lujosa zona comercial de Roma, Italia. Fue ahí donde se confrontó con un mexicano que lo grabó. “Senador Noroña, ¿qué se siente estar aquí en Roma?”, le cuestionó el bajacaliforniano Roberto Quijano, quien difundió el video. El morenista le respondió: “Pues muy bien. ¿Crees que eres el único que tiene derecho a estar en Roma? No, mi amigo”. El legislador ha defendido su derecho a viajar y a gastar. Es sabido que según su punto de vista, con el que no todos los cuatroteístas coinciden, la justa medianía no aplica para los individuos, sino para las políticas de gasto de las instituciones públicas. La defensa de ese argumento, sin embargo, le sigue costando mucho trabajo al dueño de la casota de Tepoz, nos comentan.

