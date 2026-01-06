Mensajes a embajadores

Importante, nos comentan, la presencia de funcionarios de alto nivel en el encuentro de embajadores y cónsules de México que se lleva a cabo en la Cancillería. Y es que ayer acudieron a exponer los temas centrales de las instituciones o carteras que encabezan el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, y los secretarios de la Defensa, Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Morales, y de Seguridad, Omar García Harfuch, entre los más relevantes. Es sabido que los temas de seguridad y justicia se encuentran actualmente en la agenda de manera destacada y cobran relevancia en la coyuntura que han abierto los sucesos sobre Venezuela. En estas reuniones los representantes del país en el exterior suelen tener acceso a información de primera mano para hacer mejor su trabajo. Y también es de subrayarse, nos hacen ver, que Juan Ramón de la Fuente esté de vuelta en la SRE en un momento crítico para el país y para el mundo. Pendientes.

