¿Un cambio fuerte en la Corte?

Aunque nada es oficial, nos comentan que ya está muy cantada la salida del secretario general de Acuerdos, Rafael Coello Cetina, quien por más de 30 años ha ocupado el segundo cargo más importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sólo detrás de los mismos ministros. Nos adelantan que la decisión de este movimiento no se debe necesariamente al retiro, sino a que este veterano del máximo tribunal del país se convertirá en magistrado de circuito, una investidura con la que ya cuenta, pero que no ha ejercido. Algunos opinan que el cambio es apenas congruente con la nueva integración de la Corte que, al ser elegida el año pasado por voto popular, desentona con un cargo que sólo ha sido ocupado por dos personas desde hace más de 40 años, el propio Coello y su antecesor, Javier Aguilar Domínguez. Se habla ya de nombres para el reemplazo y del jaloneo que se está dando detrás, pero nos dicen que la delantera la lleva el abogado Daniel Álvarez Toledo, a reserva de confirmar detalles, Atentos.

