El riesgo para las Américas

Nos piden no dejar de lado las reflexiones aportadas por México ante el concierto internacional, en medio de las tensiones generadas a partir de la incursión militar de Donald Trump en Venezuela, el pasado 3 de enero. Ayer, el representante de nuestro país en la Organización de los Estados Americanos, Alejandro Encinas, además de externar la condena mexicana sobre esa intervención, puso en la mesa regional que nadie en el continente puede ver este hecho de manera aislada, pues se está dejando un grave precedente que sugiere acciones bélicas estadounidenses más allá de territorio venezolano. “Expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares (de Estados Unidos) a otros países de nuestra región”, dijo Encinas, quien insistió en que lo acontecido en Caracas “amenaza directamente la paz y la estabilidad de las Américas”. Atentos.