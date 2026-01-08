Envío de petróleo a Cuba es parte de contratos: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que México haya incrementado sus envíos de petróleo a Cuba, aunque reconoció que nuestro país se ha consolidado como el principal proveedor de crudo para la isla ante la crisis que enfrenta Venezuela, su tradicional abastecedor.

En conferencia, la mandataria respondió a reportes del medio británico The Financial Times, que señalan a México como el mayor exportador de hicrocarburo a Cuba en 2025, con 44 por ciento del suministro, superando a Venezuela, que alcanzó 34 por ciento.

12 mil 284 barriles de petróleo diarios se enviaron a Cuba

“No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: El país ya dio su visto bueno Al final va Gertz a la Embajada en Reino Unido

Detalló que las exportaciones petroleras hacia Cuba obedecen a diferentes causas: “Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones; unas son contratos, otras son ayuda humanitaria; incluso en la época de (Enrique) Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba”.

No obstante, admitió el cambio en la dinámica regional: “Claro, con la situación actual de Venezuela, evidentemente México se vuelve un proveedor importante; antes era Venezuela, pero es parte de lo que históricamente se envía”.

Sobre las exigencias del presidente Donald Trump, para que Venezuela rompa sus lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba, Sheinbaum reiteró su postura de respeto a la soberanía de las naciones.