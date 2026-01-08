Estrechan cerco a García Luna

El que sigue acumulando puntos, y nada positivos, es el exsecretario de Seguridad en los tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna, después de que ayer la Fiscalía General de la República anunciara la detención del general retirado Eduardo Enrique Gómez, quien fue comisionado de las cárceles federales durante aquel sexenio, acusado por firmar contratos con empresas ligadas a García Luna, así lo dijo Ulises Lara López, el recién nombrado fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, el órgano que, nos dicen, ha delimitado cada vez más el cerco contra el exfuncionario que hoy está preso en Estados Unidos. Hace no tanto, su exjefa de asesores, María Vanesa Pedraza, fue arrestada y señalada por los mismos delitos que apuntan a Eduardo Gómez y, poquito antes, otro colaborador, Jesús Alberto Caballero, también fue detenido igualmente por llevar agua al molino de García Luna desde las arcas públicas. ¿Quién sigue?