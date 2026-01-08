EU destaca detención en México de ‘El Sagitario’ y destrucción de drogas.

La Embajada de Estados Unidos en México destacó la detención de Pedro Insunza Noriega, alias “El Sagitario”, presunto líder criminal buscado en EU por narcotráfico.

Además, destacó la destrucción de 34 mil litros de precursores químicos y de 880 mil pastillas de fentanilo, que fue asegurado por el Gabinete de Seguridad de México.

“México asesta golpes al narcotráfico al destruir sustancias y precursores asegurados por el Gabinete de Seguridad de México. Además, cae “El Sagitario”, líder criminal buscado en Estados Unidos por narcotráfico”.

Pedro Insunza Noriega fue capturado el pasado 31 de diciembre del 2025 en Culiacán Sinaloa, durante una serie de operativos realizados en la colonia La Guadalupe.

“El Sagitario” fue señalado como el segundo al mando y hombre de confianza de El Chapo Isidro, quien asumió el control operativo del Cártel de los Beltrán Leyva.

El director del FBI, Kash Patel, reconoció la detención de “El Sagitario” y afirmó que la operación a gran escala de la agencia para desmantelar a los cárteles sigue.

Por otra parte, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó, el pasado 2 de enero de 2026, la incineración de narcóticos, sustancias y precursores químicos que fueron asegurados por el Gabinete de Seguridad de México.

Entre las sustancias que se destruyeron en instalaciones acondicionadas, ubicadas en el Estado de México, destacan las siguientes:

889 mil 659 pastillas de fentanilo

127 kilos 408 gramos 120 miligramos de fentanilo

29 toneladas 583 kilos 540 gramos 600 miligramos

34 mil 803 litros 285 mililitros de sustancias y precursores químicos

