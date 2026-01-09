CNPC alerta por lluvias intensas y frío extremo este fin de semana

El frente frío número 7 provocará heladas, lluvias y fuertes vientos en varios estados; autoridades llaman a extremar precauciones.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió recomendaciones de autocuidado a la población ante el pronóstico de lluvias intensas y un marcado descenso de temperaturas en diversas regiones del país durante este fin de semana y el inicio de la próxima semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación del frente frío número 27, su masa de aire polar y la formación de la segunda tormenta invernal de la temporada provocará condiciones meteorológicas adversas a partir de este sábado 10 de enero.

La @CNPC_MX emite recomendaciones del autocuidado a la población ante el pronóstico de bajas temperaturas y lluvias para este fin de semana. https://t.co/gZdTHLYtrC pic.twitter.com/pLFLVlJSuc — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 10, 2026

Para sábado, domingo y lunes se prevén lluvias muy fuertes a intensas, con puntuales torrenciales, principalmente en el sur y sureste del país.

Las regiones con mayor afectación serán el sur de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que el sábado también se anticipan precipitaciones intensas en la Sierra Nororiental y el Valle Serdán, en Puebla, así como en las regiones de Nautla y la zona Olmeca, en Veracruz.

Ante este escenario, la CNPC alertó sobre el incremento del riesgo de encharcamientos, deslaves y el aumento en los niveles de ríos y arroyos, especialmente en zonas bajas y de ladera, por lo que llamó a extremar precauciones.

Entre las principales recomendaciones de Protección Civil se encuentran:

Evitar cruzar ríos, arroyos o calles con acumulación de agua, ya que las corrientes pueden ser más fuertes de lo que aparentan.

Mantener limpios desagües y coladeras en viviendas para prevenir inundaciones.

Preparar una mochila de emergencia con documentos importantes protegidos en bolsas de plástico.

Identificar rutas de evacuación y refugios temporales en zonas de riesgo.

Permanecer atentos a señales de inestabilidad del suelo en áreas de montaña o ladera.

De manera simultánea, la masa de aire polar y la tormenta invernal ocasionarán un ambiente de frío intenso a gélido en el noroeste, norte y occidente del territorio nacional.

En zonas serranas de Durango, se esperan temperaturas de hasta -20 grados Celsius durante las madrugadas, mientras que en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas existe alta probabilidad de caída de nieve o aguanieve.

Finalmente, la CNPC reiteró el llamado a la población a salir bien abrigada, utilizar varias capas de ropa y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores ante los cambios bruscos de temperatura, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las unidades locales de Protección Civil.

