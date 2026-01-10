EU y el movimiento del sombrero

Y pues más tardó Donald Trump en advertir que iniciará ataques por tierra contra cárteles de la droga, que un destacado integrante del llamado Movimiento del Sombrero en levantar la mano para que el presidente de EU voltee a ver al estado mexicano de Michoacán. De acuerdo con reportes periodísticos, fue el diputado independiente Carlos Bautista Tafolla quien consideró que lo señalado por el republicano “no se trata de una intervención”, sino de “colaboración frente a un problema que afecta a ambos países”. Esta misma semana, el mismo legislador dio cuenta de aproximaciones con instituciones de Estados Unidos para solicitar que se puedan involucrar en la indagatoria del asesinato del edil de Uruapan, Carlos Manzo, quien fuera fundador de su movimiento. Por cierto que ese crimen sigue siendo noticia, pues ayer se conoció que fue detenida la secretaria particular del finado alcalde y de su esposa, Grecia Quiroz.