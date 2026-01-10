Guerrero, con buenos indicadores

Relevantes, nos comentan, los indicadores que se dieron a conocer el jueves pasado y ayer sobre la seguridad en Guerrero. Y es que resulta que la entidad gobernada por Evelyn Salgado salió ya del top 10 de entidades con más homicidios y tuvo su mes más seguro en una década. Y es que diciembre cerró con 72 homicidios, algo que no ocurría hace mucho tiempo. El dato lo dio Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum el jueves. Ayer la mandataria estuvo en Acapulco, donde los datos oficiales confirmaron que 2025 fue el año con el más bajo promedio de homicidios diarios desde 2009, también que este delito bajó 65% entre octubre de 2024 y diciembre de 2025 y que el promedio diario de delitos de alto impacto se redujo 18% si se compara 2025 contra 2024. Mejor dato es aún el del promedio diario de víctimas de asesinato en Acapulco, principal destino de playa del estado, ha caído 71%. Ahí los datos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Oootra de Noroña