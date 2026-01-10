Marcha ‘Antiimperialista’ por Venezuela HOY 10 de enero en CDMX: Ruta, horario y calles cerradas

Colectivos de manifestantes convocaron a una marcha este 10 de enero en la zona Centro de la Ciudad de México, bajo el lema “Jornada antiimperialista por Venezuela”, una semana después de la intervención de Estados Unidos en ese país sudamericano, que terminó con la detención de su presidente Nicolás Maduro.

A través de redes sociales, diversos colectivos llamaron a marchar este sábado bajo el lema “Fuera Yankis de América Latina”, en referencia al rechazo de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y otras posibles en Colombia o Cuba.

Desde la operación en Venezuela, otras manifestaciones de este tipo se han llevado a cabo en la Ciudad de México, sin embargo, ésta apunta a ser una de las más grandes por esta causa, con un estimado de cinco mil asistentes.

Ruta, horario y calles cerradas por marcha “Antiimperialista” en CDMX HOY 10 de enero

El colectivo Voices in Movement publicó en sus redes sociales la convocatoria a la marcha de este sábado 10 de enero, que se organizó bajo el lema: “Fuera yanquis de América Latina / Jornada antiimperialista por Venezuela”.

“Yankees Out of Latin America! Anti- Imperialist Day for Venezuela! United March in Mexico City. January 10, 2026 at 11 am starting from the Angel of Independence.”

Según esta invitación, la marcha está prevista a partir de las 11:00 horas del sábado, para partir del Ángel de la Independencia hasta la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ubicada en el Edificio Tlatelolco.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) puntualizó que el destino final de la marcha es el Hemiciclo a Juárez, y no mencionó su llegada a la sede de la SRE.

En cualquier caso, la ruta estimada de la manifestación es:

Av. Paseo de la Reforma

Av. Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

De acuerdo con la SSC-CDMX, se prevé una afluencia de cinco mil asistentes e, incluso, advirtió la posible comisión de pintas y actos vandálicos por parte de “grupos con perfil anarquista”.

Según la dependencia capitalina, el propósito de la marcha es “exigir la libertad del presidente y la primera dama [de Venezuela, Nicolás Maduro y Cilia Flores], detenidos durante la incursión militar que las fuerzas estadounidenses realizaron en Venezuela.

Asimismo, la marcha es “en apoyo a la soberanía del pueblo bolivariano; así como en defensa de la autodeterminación de los pueblos que sufren las agresiones imperialistas y por un América Latina libre del imperio yanqui”.

