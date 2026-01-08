Con petróleo como eje, EU define ruta para Venezuela... e incauta buque ruso

Un simpatizante del gobierno sostiene una imagen del presidente Nicolás Maduro durante una marcha de mujeres para exigir su regreso, el 6 de enero.

Estados Unidos formalizó una estrategia de control integral sobre la venta y distribución del petróleo venezolano, al anunciar que administrará de manera indefinida las transacciones del crudo y resguardará los ingresos derivados en cuentas bajo supervisión directa de Washington. El anuncio fue realizado ayer por el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante una conferencia energética organizada por Goldman Sachs en Miami, donde delineó el alcance operativo, financiero y político de la medida.

El Dato: Ese nivel de control sobre las mayores reservas probadas de crudo del mundo podría otorgar a Trump un control más amplio sobre el suministro de petróleo a nivel mundial.

De acuerdo con Wright, el plan contempla dos fases definidas. La primera consiste en colocar en el mercado el petróleo venezolano que actualmente se encuentra almacenado en buques y terminales. La segunda, de carácter permanente, implica que Estados Unidos se encargará de vender toda la producción futura que salga de Venezuela. “Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, declaró el funcionario ante ejecutivos del sector energético.



El anuncio se dio un día después de que Donald Trump, informara que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su comercialización. Según Wright, el crudo podrá ser vendido tanto a refinerías estadounidenses, algunas especialmente equipadas para procesar este tipo de petróleo pesado, como a compradores internacionales, aunque bajo una condición central: las operaciones serán ejecutadas exclusivamente por el Gobierno de Estados Unidos y los recursos resultantes quedarán bajo su control.

30 Y 50 millones de barriles entregará Venezuela a EU

“Las ventas las hará el Gobierno de Estados Unidos y se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de Estados Unidos”, precisó Wright, al subrayar que este mecanismo busca garantizar transparencia y ejercer una influencia directa sobre el destino final de los ingresos. En ese contexto, sostuvo que los fondos podrían eventualmente regresar a Venezuela con fines sociales, siempre que se cumplan los objetivos políticos planteados por Washington.



CONTROL FINANCIERO. Wright señaló que el control de las ventas es indispensable para impulsar cambios internos. “Necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela”, afirmó durante su intervención.

Por su parte, la Casa Blanca confirmó que el esquema ya se encuentra en ejecución. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, explicó que el Gobierno estadounidense mantiene “máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y comenzó a comercializar petróleo venezolano en el mercado global y que, para ello, se contrató a los principales comercializadores de materias primas y a bancos internacionales que brindan respaldo financiero y operativo a estas transacciones. Según Leavitt, parte del crudo involucrado corresponde a petróleo sancionado que permanecía almacenado en barriles y a bordo de buques.



“Obviamente, en este momento tenemos la máxima influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela”, explicó en rueda de prensa, aseguró que el republicano ha dejado claro que Venezuela es un país que “ya no enviará drogas ilegales a Estados Unidos”.

A su vez, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reveló que las autoridades interinas venezolanas solicitaron que el petróleo transportado por un petrolero capturado recientemente por Washington en el Caribe sea incluido dentro del acuerdo anunciado por Trump. “Quieren que ese petróleo incautado forme parte de este acuerdo”, dijo Rubio ante periodistas en el Congreso, al referirse a uno de los buques interceptados con millones de barriles de crudo.

Rubio defendió la postura de la administración al señalar que el control de los ingresos permitirá evitar la corrupción y facilitar una transición política ordenada. “Ese dinero será manejado de tal manera que controlaremos cómo se desembolsa de una manera que beneficie al pueblo venezolano”, sostuvo, al explicar que el plan contempla una fase de estabilización, una etapa de recuperación económica con acceso para empresas extranjeras y, finalmente, un proceso de transición que dependerá del propio pueblo venezolano.

En tanto, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó que mantiene negociaciones con Estados Unidos para la venta de “volúmenes” de crudo, en un proceso que calificó como estrictamente comercial. En un comunicado difundido en redes sociales, la empresa señaló que el diálogo se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con compañías internacionales como Chevron.

Asimismo, ayer por la noche el presidente de Colombia, Gustavo Petro habló con Donald Trump, informó el magnate, en Truth Social, dijo que fue “un gran honor” hablar con él, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas Administraciones.

El republicano indicó que agradeció la llamada, así como el tono de la conversación, y expresó su disposición a reunirse con su homólogo colombiano en un futuro próximo.



INCAUTACIÓN DE PETROLEROS. El Comando Sur de Estados Unidos informó que la Guardia Costera interceptó un nuevo petrolero sancionado en el Caribe, identificado como M/T Sophia, el cual operaba de manera ilícita en aguas internacionales y formaba parte de la denominada “flota oscura”, utilizada para transportar crudo de países sancionados.

“El buque interceptado operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe”, señaló el Comando, al precisar que la embarcación es escoltada hacia Estados Unidos para su disposición final. Autoridades estadounidenses indicaron que el navío atracó en Venezuela o se dirigía hacia ese país.

Asimismo, el Comando Europeo confirmó la incautación del tanquero Marinera, antes conocido como Bella 1, en el Atlántico Norte. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el buque intentó evadir durante semanas a la Guardia Costera, cambiando de nombre y bandera mientras era rastreado por EU.

La captura generó una reacción inmediata de Rusia, cuyo Ministerio de Transportes denunció la intercepción como ilegal y sostuvo que el petrolero navegaba bajo bandera rusa con un permiso temporal otorgado conforme a su legislación y al derecho internacional. Moscú argumentó que la acción contravino la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Venezuela comprará sólo productos de EU

EL MANDATARIO estadounidense, Donald Trump, dijo ayer que Venezuela se comprometió a comprar de forma “exclusiva” productos fabricados en su país con los recursos obtenidos del nuevo acuerdo petrolero entre ambas naciones. El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de una publicación en Truth Social.

“Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”, escribió el magnate, al detallar que las adquisiciones incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos de manufactura estadounidense.

El republicano afirmó que Estados Unidos se convertirá en el “principal socio” comercial de Venezuela. El mensaje se difundió un día después de que se confirmara que Caracas entregará a Washington entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

Trump convoca a petroleras el viernes

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este viernes en la Casa Blanca con altos ejecutivos del sector petrolero para abordar los planes de Wa shington sobre la industria energética de Venezuela, pocos días después de la operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro. El anuncio fue realizado por la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, quien señaló que se trata de un primer acercamiento con empresas interesadas.

“El encuentro es el viernes y es, simplemente, una reunión para discutir la enorme oportunidad que se presenta ahora mismo para estas compañías petroleras”, afirmó la portavoz, al subrayar que se trata de conversaciones preliminares en un escenario inédito.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, con unos 303 mil millones de barriles, aunque hoy produce cerca de un millón diario.

Prometen rescatar a Maduro y Flores en Venezuela

› Redacción

LA PRESIDENTA encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y los partidos oficialistas agrupados en el Gran Polo Patriótico se comprometieron ayer con “el rescate” de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos tras su captura el sábado en Caracas por fuerzas estadounidenses.

Delcy Rodríguez encabezó una reunión con la coalición chavista para “trazar metas en defensa de la paz y la soberanía”, entre ellas la recuperación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, a quienes calificó como víctimas de un “secuestro”. Las otras directrices planteadas fueron garantizar la paz en todo el país y mantener la gobernabilidad política ante el escenario actual.

El Tip: DIOSDADO CABELLO informó que el ataque del sábado pasado en Caracas, ha dejado “hasta ahora” cien fallecidos y “otra cantidad parecida de heridos”, dijo.

Al encuentro, realizado en el Teatro Teresa Carreño, asistieron el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el ministro de Interior, Diosdado Cabello; gobernadores, diputados y representantes del oficialismo. El chavismo expresó su “compromiso inquebrantable” con las tareas de rescate, mientras Maduro enfrenta en Nueva York cuatro cargos federales, incluidos narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.



Asimismo, el Gobierno venezolano invitó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a visitar el país sudamericano para que compruebe “de primera mano” las consecuencias del ataque militar de Estados Unidos que terminó con la detención del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, informó ayer el canciller, Yván Gil.

La invitación fue extendida ayer temprano durante una reunión en la ONU.

Control de crudo de Venezuela tira petroprecios

› Reuters/Redacción

Los precios del petróleo volvieron a caer luego de que Donald Trump anunciara que se haría del petróleo de Venezuela por un valor de hasta 2 mil millones de dólares, una medida que elevaría los suministros al mayor consumidor del mundo.

Los futuros del crudo Brent perdieron 74 centavos, o 1.22 por ciento, para quedar en 59.96 dólares el barril; mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó 1.14 dólares, o un 2.0 por ciento, a 55.99 dólares el barril.

Con la caída de ayer, el precio del barril lleva dos sesiones consecutivas con pérdidas, debido a que el mercado mantiene la cautela ante los comentarios del presidente estadounidense, además, destacó la noticia de que el próximo viernes éste se reunirá con ejecutivos de empresas petroleras para establecer cómo se hará su entrada a Venezuela e iniciar con la extracción de hidrocarburos, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

El Dato: Chris Wright, secretario de Energía de EU, dijo este miércoles que es necesario que tengan el control de ventas de petróleo para impulsar cambios necesarios en Venezuela.

Ambos referenciales bajaron más de un dólar el barril durante la sesión anterior, ya que los participantes del mercado esperan una amplia oferta mundial este año. El acuerdo entre Washington y Caracas podría requerir inicialmente el desvío de cargamentos que tenían como destino China, dijeron fuentes a Reuters.

Venezuela tiene millones de barriles de petróleo cargados en petroleros y en tanques de almacenamiento que no ha podido enviar desde mediados de diciembre debido a un bloqueo a las exportaciones impuesto por Trump.

El bloqueo fue parte de una campaña de presión de Estados Unidos contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que culminó con su captura el fin de semana. Funcionarios venezolanos han calificado la captura de Maduro de secuestro y han acusado a Estados Unidos de intentar robar las vastas reservas de petróleo del país.

Asimismo, Venezuela estará “entregando” entre 30 y 50 millones de barriles de “petróleo sancionado” a Estados Unidos, escribió Trump en una publicación de Truth Social, el martes.

EU también incautó en el océano Atlántico un petrolero vacío de bandera rusa y vinculado a Venezuela. Las reservas estadounidenses de crudo cayeron en 3.8 millones de barriles para quedarse en 419.1 millones de barriles en la semana finalizada el 2 de enero, según la Administración de Información de Energía. Los analistas habían estimado un aumento de 447 mil barriles. Las reservas de gasolina aumentaron en 7.7 millones de barriles en la semana, frente a los 3.2 millones de barriles que esperaban los analistas, según un sondeo de Reuters.

Por su parte, la Dirección de Estudios Económicos de Banamex consideró que los inversionistas consideran un sesgo a la baja en los precios internacionales del petróleo debido a que ante el aumento de la oferta se ocasione un excedente del hidrocarburo en 2026, luego de que EU planea elevar la producción de crudo venezolano. “Se acentúa el sesgo bajista en los precios de petróleo. En ese sentido, los inversionistas han acentuado el sesgo bajista sobre los precios internacionales de petróleo, que retroceden este miércoles alrededor del 2.0 por ciento al incorporar que los precios sigan bajando dada la expectativa de un mayor excedente en la oferta global en 2026”, indicó.

