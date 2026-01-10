Oootra de Noroña

Y, por cierto, el que se encuentra en las antípodas de los trabajadores del Servicio Exterior es el senador Gerardo Fernández Noroña, quien ahora fue captado durmiendo a pierna suelta en un asiento denominado Premier One. Fue el periodista Gustavo Macalpin quien informó en el espacio de Azucena Uresti que las imágenes son del pasado 6 de enero y que fueron tomadas durante el trayecto de regreso a México desde Roma, Italia, donde el morenista recién estuvo de vacaciones. Aparentemente las imágenes, a reserva de confirmar, habrían sido tomadas por algún pasajero que se encontraba en el mismo vuelo. Por cierto que Macalpin afirmó que, de acuerdo con lo que indagó, el boleto Premier One que usó el morenista, le permite ocupar un asiento amplio que se convierte en cama —ahí fue donde lo captaron en brazos de Morfeo— y tiene acceso a un menú exclusivo que va más allá de los tradicionales cacahuatitos. En fin, ahí el dato.