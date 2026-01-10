Se dan con todo

Fuerte agarrón, nos comentan, el que se dieron Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, y su homólogo de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en las benditas redes. Fue éste último quien empezó todo: “Venezuela vivió una dictadura con Maduro a la cabeza y la vive hoy, con una presidenta impuesta sin sustento democrático. Morena calló frente al autoritarismo de Maduro, el PRIAN calla frente a la imposición antidemocrática de Delcy Rodríguez”, escribió. Y con eso fue más que suficiente para que Alito le diera hasta con la cubeta, incluso con descalificaciones personales. “Muy hablador en redes, pero estuviste callado como cobarde mientras tu partido le servía de muleta al autoritarismo mexicano”, soltó el dirigente tricolor. El líder naranja dijo que no respondería a las bravuconerías, pero no obvió criticar a Alito por su “vulgaridad”, dijo, y por su “falta de congruencia patriotismo y dignidad”. Uf.

