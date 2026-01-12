Independencia y soberanía no se negocian: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum, al presentar ayer avances de Programas para el Bienestar en el estado.

Desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la relación con Estados Unidos (EU) debe basarse en la cooperación y el respeto mutuo entre las naciones, al tiempo que subrayó que “la violencia no sirve de nada” para enfrentar los problemas de seguridad en la región.

Durante un evento sobre la presentación de avaces de los programas sociales implementados en el estado, estuvo acompañada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y de funcionarios federales y locales, donde la mandataria enfatizó que México mantendrá su soberanía e independencia como principio innegociable frente a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre posibles acciones terrestres contra los cárteles de la droga mexicanos.

Claudia Sheinbaum señala que referirse a la atención a las causas significa apoyar a los jóvenes y fomentar el desarrollo económico integral para el bienestar de la entidad.

“Con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos, pero hay algo que no se negocia y esa es la soberanía, esa es la independencia de la patria”, afirmó Sheinbaum y agregó con firmeza: “Que quede claro, siempre y así va a actuar su presidenta: con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos y la independencia no se negocia”.

Sheinbaum señaló que enfrentar los retos compartidos requiere atender las causas del problema, reducir la impunidad y trabajar de manera conjunta, dejando claro que recurrir a más violencia no produce resultados: “Como decimos, además no sirve de nada más violencia, hay que ir trabajando conjuntamente y se van dando los resultados”.

En este contexto, destacó que la estrategia de seguridad de su gobierno ha logrado resultados concretos en la reducción del tráfico de fentanilo hacia EU, uno de los principales puntos de preocupación para el mandatario estadounidense: “Ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos por el trabajo que se ha estado haciendo en nuestro país”.

Sheinbaum Pardo hizo también un llamado a que EU atienda sus propios problemas de consumo de drogas.

“Ellos también tienen que trabajar para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción; es un trabajo integral de atención a las causas”, señaló.

La Presidenta aprovechó el evento para reconocer a la comunidad michoacana en EU, al recordar su propia experiencia de estudios en el norte de California: “Fíjense que yo tuve oportunidad de estudiar allá en EU. Me pagó el pueblo de México mi educación porque tuve una beca… bueno, ahí en el norte de California están las mejores carnitas michoacanas. Además de Michoacán, por todos los paisanos que están allá, que guardan su cultura y tradiciones. Así que a todos los paisanos que están allá, que sepan que los queremos, que los abrazamos, que los consideramos héroes y heroínas de la patria”.

Las declaraciones de la mandataria llegan tras los señalamientos de Donald Trump, quien el pasado viernes aseguró que emprendería acciones terrestres contra los cárteles de México, a los que catalogó como terroristas, y señaló que México debería reforzar sus acciones contra el narcotráfico: “Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente los cárteles son muy fuertes en México”.

En respuesta, Sheinbaum instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a reunirse con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, con el objetivo de estrechar la coordinación bilateral en materia de seguridad, siempre bajo los principios de colaboración sin subordinación y defensa de la soberanía nacional.

Al referirse a los esfuerzos en materia de seguridad que se han implementado en la entidad, la mandataria federal afirmó que reconoce que hay delitos que nos afectan mucho, pero, señaló, hace unos días, dimos un resultado que es muy importante, se requiere más trabajo, pero el número de homicidios en el país disminuyó, desde que entramos a la fecha, en 40 por ciento en todo el país, por lo que agregó que trabajan para disminuir la impunidad y Atender las Causas con una Estrategia Integral que ya muestra resultados, y señaló, estar convencida de ello.

Supervisa planta Fertinal en Michoacán

LA PRESIDENTA de México, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó este fin de semana la planta Fertinal de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde destacó el papel estratégico de esta instalación para la soberanía alimentaria del país y reconoció las acciones que emprendió el expresidente López Obrador para fortalecer la producción nacional de fertilizantes.

“Con el gobierno del (ex)presidente López Obrador, Pemex inició la recuperación de la capacidad para producir fertilizantes. Actualmente trabajamos en ampliarla y mejorarla. Hoy supervisamos la planta Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán”, afirmó la Presidenta en sus redes, al subrayar que la recuperación y el fortalecimiento de la industria nacional de fertilizantes son fundamentales para reducir la dependencia alimentaria del exterior y garantizar el abasto del producto al campo.

Durante el recorrido informaron que Grupo Fertinal cuenta con la única mina subterránea de fósforo en el mundo, cuyo plan de extracción contempla un volumen de 3.5 millones de toneladas, que ha sido trabajado desde 2019. La roca fosfórica extraída se transporta vía marítima hasta la planta de Lázaro Cárdenas, donde se procesa para la elaboración de fertilizantes que se distribuyen a los Centros de Distribución Agricultura (CEDA).

Según el Gobierno federal, el objetivo es alcanzar una producción de 1.5 millones de toneladas de fertilizantes, que están destinados gratuitamente a productores agrícolas, como parte de los programas federales de apoyo al campo.

La presidenta anunció en su visita a Michoacán la asignación de 16 mil millones de pesos para la construcción de la autopista federal Lázaro Cárdenas-Nueva Italia.

Pemex detalló que, a través de Grupo Fertinal, opera la planta Pro-Agroindustria, ubicada en Pajaritos, Veracruz, además de las plantas I y II de producción de urea, cada una con capacidad de mil 500 toneladas métricas diarias. Detalló que la empresa dispone de almacenes de urea con una superficie total de 12.5 mil metros cuadrados, equivalentes a 45 mil toneladas, para garantizar la disponibilidad de fertilizantes a nivel nacional.

Durante la supervisión de la planta acompañaron a la Presidenta el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez.

Además, el director general de Fonatur, Sebastián Ramírez; la coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez y la coordinadora ejecutiva de la de Pemex, Grissel Palomares Valadez.

Sheinbaum resaltó que la recuperación de Fertinal no sólo contribuye a la producción de fertilizantes, sino que fortalece la soberanía alimentaria del país, al asegurar que los productores agrícolas cuenten con insumos suficientes y oportunos para mantener la productividad del campo.