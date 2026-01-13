En 100 años de educación secundaria, el magisterio consolida su papel en la NEM: Mario Delgado.

Como parte de la conmemoración de los 100 años de la educación secundaria en México, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que este centenario reconoce también la vocación de maestras y maestros, quienes son agentes de transformación al adaptar los programas educativos a sus comunidades; fortalecer la Nueva Escuela Mexicana (NEM) con un enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género; y educar para la vida digna, la paz, la justicia y la democracia.

Al encabezar el primer Maratón por la Lectura del año en la centenaria Secundaria No. 2 “Ana María Berlanga”, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc y fundada en 1926, resaltó el sentido de este nivel educativo como un espacio clave en la formación de millones de adolescentes del país.

Recordó que hoy la educación secundaria llega a todos los rincones de México y atiende a más de 5.6 millones de estudiantes, quienes cuentan con la Beca Universal Rita Cetina como un apoyo mensual para continuar sus estudios, una acción impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que el origen y la geografía no determinen el destino educativo de las y los jóvenes.

El titular de la SEP convocó a las y los estudiantes a leer, compartir la lectura en familia y en comunidad, e imaginar futuros posibles desde las aulas.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de México seguirá construyendo más espacios educativos garantizando apoyos como la Beca Universal Rita Cetina y la Beca Universal Benito Juárez, para que ninguna joven y ningún joven se quede sin estudiar.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, destacó que este nivel nació en 1926 para ampliar el acceso a la educación más allá de la primaria y responder a las necesidades de adolescentes de entre 12 y 15 años, permitiendo que hijas e hijos de campesinos, obreros y trabajadores continuaran estudiando y construyendo su proyecto de vida.

Subrayó que la secundaria fue pionera en la convivencia entre niñas y niños y en el impulso de una educación inclusiva, al recordar el legado de maestras emblemáticas como Ana María Berlanga, Palma Guillén y Soledad Anaya Solórzano, quienes sentaron las bases pedagógicas de este nivel y fortalecieron el derecho a una educación obligatoria y con sentido social.

Durante el encuentro, el titular de Educación compartió con las estudiantes y docentes un fragmento de Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, y encabezó la lectura colectiva del poema “Somos”, de Ruperta Bautista, originalmente escrito en tsotsil.

Asimismo, Rodrigo Coronel, en representación de la coordinadora nacional de la Estrategia Nacional de Lectura (ENL), Gisela Salinas Sánchez, presentó el sitio estrategianacionaldelectura.sep.gob.mx/, en el que las comunidades educativas podrán encontrar distintos materiales y antologías de los Maratones por la Lectura, recomendaciones literarias, videos, así como el calendario de los próximos eventos.

Estuvieron presentes el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez; el director general de Operación de Servicios Educativos de la AEFCM, Mario Chávez Campos; la directora del plantel, Martha Guadalupe Morales Fernández; la escritora Susana Bautista, y la alumna de primer grado Renata Hernández Hernández, en representación de la comunidad escolar.

