INE defiende pluris y autonomía; comité ve reforma sin consenso

Nueve de los 11 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) entregaron ayer a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral un documento con 241 propuestas del organismo en la materia.

Dentro de los principales planteamientos que le hicieron a Pablo Gómez, titular de la comisión, se encuentra el fortalecimiento de la autonomía del organismo, garantizar la permanencia de los legisladores de representación proporcional, asegurar los recursos suficientes al organismo para poder desempeñar su actividad sin la necesidad de negociar el presupuesto año con año y llevar a cabo la elección judicial por separado de las elecciones concurrentes.

El Dato: Las 241 propuestas presentadas por el INE se organizan en 10 ejes temáticos que abarcan todo el sistema electoral, y se señala que no busca refundar el modelo actual.

En su participación, la consejera Carla Humphrey destacó la necesidad de un presupuesto vital mínimo para llevar a cabo las funciones esenciales del servicio profesional electoral.

El consejero Martín Faz secundó la idea al referir que en la propuesta se incluye el que el presupuesto del INE sea indexado al Producto Interno Bruto (PIB), con el fin de evitar variaciones presupuestales.

“Estamos sugiriendo que el presupuesto sea de carácter dinámico, vinculado al Producto Interno Bruto, de tal manera que eso impida que haya variaciones presupuestales, digamos, por criterios que no son técnicos ni operativos”, explicó.

El consejero Arturo Castillo agregó al respecto, que sin los recursos suficientes “sí hay una afectación a la calidad de la democracia”.

En torno a la defensa de la figura de la representación proporcional, el consejero Jaime Rivera señaló que la reforma debe fortalecer la representación política de la pluralidad existente en la sociedad mexicana.

“No puede responder a una sola fuerza política, sino, como toda sociedad moderna, hay una diversidad de puntos de vista que debemos reflejar. Y para eso, desde 1977 se estableció el principio de proporcionalidad, por lo que se debe aplicar y fortalecer la representatividad”, expuso.

Al respecto, el consejero Uuc Kib Espadas pidió garantizar la vieja consigna de “un ciudadano, un voto”: “Esto se tiene que traducir en la más estricta proporcionalidad en la elección de las cámaras, y en la certeza del ciudadano. Que sepan exactamente cuáles van a ser las consecuencias de ese voto”.

En uno de los puntos más relevantes, la unanimidad de los consejeros coincide en que no deben celebrarse simultáneamente las elecciones del Poder Judicial con los comicios federales y locales.

“Después de la experiencia de organizar este primer proceso electoral judicial, nos deja tantas lecciones como para poder recomendar que lo óptimo no es que fueran concurrentes (con otras elecciones)”, añadió.

Sobre la autonomía institucional, enfatizaron que los nombramientos de los responsables de la dirección del INE deben responder al consenso político más amplio posible, “nunca a una sola fuerza política, porque si fuese así, la autonomía del INE sería más una ficción que una realidad”, advirtió el consejero Jaime Rivera.

El documento presentado destaca cuatro aspectos para garantizar elecciones confiables: autoridades autónomas e independientes, profesionalización del servicio electoral, participación ciudadana en la vigilancia y una lista nominal confiable.

“30 años de experiencia tenemos ya en el INE acumulando expertise sobre cómo hacer elecciones confiables. Y esto requiere fortalecer tener un servicio profesional electoral que sea sólido, que sea confiable y que sea permanente”, señaló el consejero Castillo.

El documento también aborda la necesidad de revisar las bases de la justicia electoral. El consejero Espadas criticó que durante los últimos 20 años “los tribunales han optado por valorar las disputas electorales como conflictos entre particulares, al margen de los derechos centrales del conjunto de la ciudadanía”.

Uno de los puntos de discordia entre los consejeros fue el uso de nuevas tecnologías en los procesos electorales. Mientras algunos proponen “proscribir cualquier mecanismo de votación que no garantice el secreto del voto, la identidad del votante y la transparencia del proceso de votación”, otros consideran que “podemos avanzar teniendo todas las precauciones necesarias hacia el uso de nuevas tecnologías en distintos aspectos de la organización electoral”.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que “el Sistema Nacional de Elecciones que se gestó en 2014, actualmente funciona”, y reiteró la disposición del instituto para “colaborar y acompañar el proceso” de reforma, ofreciendo resolver “dudas técnicas” y brindar explicaciones sobre las propuestas presentadas.

Los pilares ı Foto: Especial

Pablo Gómez: No será reforma de “consensos”

› Por Tania Gómez

El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, advirtió que la reforma electoral no se aprobará por consenso y argumentó que es imposible llegar a un acuerdo de este tipo en México.

“Las reformas electorales en México, desde la primera que fue la de diputados de partido hasta esta última, nunca han sido de consenso”, afirmó Gómez Álvarez durante la recepción de la propuesta de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para ser considerada dentro de la enmienda constitucional.

El Dato: Pablo Gómez aclaró que se debe respetar el año establecido en el calendario electoral. Sin embargo, no está decidido si será concurrente con los procesos electorales de 2027.

El funcionario explicó que incluso al interior de la Comisión Presidencial “tampoco hay consensos completos”, y comparó el concepto con el procedimiento de no objeción al estilo de Naciones Unidas, señalando que en México “sí hubo objeciones, objeciones ocultas”.

Al dar respuesta a los planteamientos del INE, Pablo Gómez hizo una distinción clara entre los conceptos de autonomía e independencia para los órganos electorales. Consideró que un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo, aunque debe mantener plena independencia en sus resoluciones.

“Yo siempre he sido opuesto a usar la palabra autonomía. Autonomía quiere decir el que se da su propio gobierno, su propia ley. Una universidad, por ejemplo”, explicó, señalando que ese concepto aplica para instituciones educativas, no para organismos administrativos.

Sin embargo, fue enfático al defender la independencia total de los órganos electorales: “Deben tener plena independencia en sus resoluciones. Deben ser imparciales, deben observar la legalidad y la certeza”, afirmó.

El morenista aseguró que el Gobierno federal no busca consejeros sometidos. “El Gobierno no quiere consejeros avasallados en ningún órgano, no quiere magistrados en ningún órgano jurisdiccional electoral. No, eso es lo menos que quiere”, subrayó.

Además, rechazó la propuesta de los consejeros de indexar el presupuesto de las autoridades electorales al Producto Interno Bruto (PIB), calificándolo como “un problema muy serio”.

El presidente de la comisión argumentó que no existe correlación entre las necesidades electorales y el crecimiento económico: “Los que saben cómo se calcula el Producto Interno Bruto saben muy bien que la relación que hay entre necesidades electorales y crecimiento o decrecimiento del producto no tiene nada que ver”.

Planteó un escenario crítico: “¿Y si decrece el PIB? ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos dinero al instituto? ¿A los órganos de la judicatura?”.

Aunque reconoció que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) podría ser una alternativa, porque “es el reflejo de la capacidad adquisitiva del dinero”, tampoco la respaldó completamente, señalando que un órgano electoral “tiene requerimientos nuevos, no según la inflación nada más, sino que depende de muchas cosas”.

En lugar de fórmulas automáticas, el también extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) propuso “hacer un diálogo permanente constructivo” con la Cámara de Diputados, donde “está el poder de bolsa en México”.

Destacó que los órganos electorales tienen la capacidad de presentar proyectos sin pasar por el Ejecutivo.

“No cualquiera tiene eso”, lo que les permite negociar directamente con el Legislativo, dijo.

El funcionario reconoció que tanto al Gobierno como a la ciudadanía “le preocupa el nivel de gasto electoral, no sólo de partidos, sino todo”.

Sobre fiscalización, fue autocrítico al recordar que “nunca dejamos de tener escándalos” y que “nunca ninguno de ellos se resolvió plena y totalmente”, mencionando casos como Pemexgate y Amigos de Fox como ejemplos de investigaciones inconclusas.

“Va a haber cambios necesarios” en materia de fiscalización, anunció, aunque reconoció que “lo más difícil son los ingresos ilícitos fuera del sistema financiero de los partidos”.

En torno a la posibilidad de cambiar la fecha de la elección judicial, para que no sea concurrente con los otros comicios, Gómez Álvarez señaló que se debe respetar el año electoral; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que se realice en otra fecha.

Pablo Gómez sostendrá un encuentro el miércoles con la Presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se le entregarán las propuestas recabadas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Morena quiere elecciones controladas: PRI

Por Redacción

EL DIRIGENTE nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que es “preocupante, alarmante y grotesco” que Pablo Gómez considere que el Instituto Nacional Electoral (INE) no debe ser autónomo.

Además, sostuvo que eso “es una confesión descarada de sus intenciones: consolidar la dictadura en México, eliminar contrapesos y someter la democracia al poder absoluto”.

A través de redes sociales, el también senador del tricolor señaló que Morena no quiere elecciones libres, sino controladas. “Morena no quiere pluralidad, quiere silencio. Morena no quiere democracia, quiere dictadura”, expresó.

Además, ratificó que “los priistas defenderemos siempre la autonomía del INE y la voz de los ciudadanos frente a este intento brutal de sometimiento”. Por ello, informó que “en el PRI decimos NO a la reforma electoral, mejor llamada la Ley Maduro”.

Cuestionó que cómo se atreve a decir que el INE no debe ser autónomo y, enseguida, recordó que el PRI siempre, desde el Gobierno o desde la oposición, ha impulsado reformas democráticas para darle autonomía, fuerza y fortaleza al organismo electoral y a todas las instituciones que ahora los narcopolíticos de Morena buscan dinamitar.

Claudia abre la vía para separar elección judicial

› Por Yulia Bonilla y Claudia Arellano

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este lunes que juntar la elección del Poder Judicial con los comicios ordinarios en 2027, en los que se renovarán legislaturas federales y locales, algunas gubernaturas y ayuntamientos, podría resultar excesivo para los ciudadanos, por lo que se analizará su eventual separación: “A lo mejor también es demasiado en una sola elección”.

En conferencia, la mandataria comentó que, conforme al diseño actual, la elección judicial está prevista de manera concurrente, por lo que cualquier cambio requeriría una modificación constitucional.

“Si en el 27 va a ser conjunta, la que hasta ahora en la Constitución está así, habría que cambiar la Constitución para que la segunda parte del Poder Judicial y su elección fueran en otro año”, afirmó.

Mencionó que, si no se modifica la Carta Magna, será necesario facilitar el voto para evitar complicaciones en la jornada electoral “porque no puede ser que sean dos casillas diferentes”.

Estos temas, agregó, deberán revisarse con el Instituto Nacional Electoral (INE), al recordar experiencias recientes en las que se instalaron casillas distintas para procesos concurrentes.

Reiteró los cuestionamientos a lo ocurrido en 2025, cuando la elección judicial coincidió con las elecciones locales en Veracruz y Durango, lo que llevó a que la ciudadanía allí tuviera que acudir a dos casillas en distintas ubicaciones para depositar sus votos.

“Eso no está bien. Porque ¿cómo va a ser una casilla y luego: ‘Oye, ahora vete a la otra casilla a votar por el Poder Judicial’, Idealmente tiene que ser la misma casilla, porque si no, ya una persona que hizo fila para una casilla, pues no necesariamente va a ser fila para la segunda casilla”, dijo.

Más tarde, la mandataria se reunió por casi dos horas en Palacio Nacional con los coordinadores de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, y el Senado, Adán Augusto López, así como la dirigente nacional del partido, Luisa Alcalde. Ahí, pidió a los legisladores que para el siguiente periodo ordinario de sesiones se priorice la aprobación de entre siete u ocho reformas a leyes secundarias.

A la salida del encuentro que se realizó en Palacio Nacional, Monreal Ávila, aseguró que no se abordaron detalles de la próxima reforma electoral que presentará la titular del Poder Ejecutivo, pues será hasta este miércoles cuando la primera propuesta, elaborada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, será analizada.

“Revisamos todo el pendiente de las iniciativas una por una. Y, evidentemente, hasta el miércoles tendremos la invitación a participar en la reforma electoral. El miércoles le van a presentar a ella las conclusiones y vamos a estar presentes”, dijo.

Monreal Ávila planteó que también estarán a la espera, no sólo de la reforma electoral, sino también en modificaciones a las figuras como la revocación de mandato, fuero constitucional y otras leyes reglamentarias en materia de seguridad.

En tanto, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, exigió que la reforma electoral que presente el Ejecutivo federal represente a todos.

“Una reforma electoral tiene que representar a todos los mexicanos y no sólo a aquellos que votaron por el gobierno actual. Pensar en una reforma que sólo incluya el punto de vista de la mayoría dejaría fuera al 46 por ciento de los mexicanos que no votaron por ellos”, dijo en un videomensaje en sus redes sociales.

La legisladora hizo un llamado al Gobierno federal para actuar con altura de miras y visión de Estado en este proceso de reforma político-electoral que está por iniciar. Recordó que los partidos integrantes de la coalición gubernamental representan al 54 por ciento de los votantes, por lo que se debe representar a las distintas visiones que se han ocupado en el tema.

Advierte el IECM riesgos y hasta violencia si es avalada su desaparición

› Por Jonathan Castro

Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) advirtieron que la desaparición de este organismo con la Reforma Político-Electoral no generaría un ahorro, sino que sería un retroceso y pondría en riesgo los comicios y otros ejercicios de participación ciudadana.

El Dato: El próximo 15 de enero, el IECM cumplirá 27 años y con la promulgación de la Constitución capitalina, el instituto es reconocido como un órgano autónomo e imparcial.

La presidenta consejera del órgano electoral, Patricia Avendaño Durán, consideró que, en caso de buscarse en la iniciativa la centralización electoral, ésta traería diversas consecuencias a la vida democrática de la capital, como la respuesta efectiva a la ciudadanía en algún proceso organizado.

“Me parece que los riesgos son que una institución que absorbe tantas funciones, en muy corto tiempo, porque estaríamos pensando en una reforma que se pudiese llevar a cabo que tendiera a centralizar, hará más lento, menos ágil, la respuesta que puede existir en un órgano electoral en todas las actividades, porque es modificar la manera en que está concebido, modificar procedimientos, los costos que están involucrados.

24 millones 117 mil 451 boletas se imprimieron para la elección del Poder Judicial

“Y en esta curva de aprendizaje, para resolver hay un riesgo de que no se actúe de manera eficiente, oportuna, para cuando se requiera en cada una de las etapas de los procesos electorales”, dijo a La Razón.

Esto, luego de que el 6 de enero el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, mencionó que entre los temas que incluirá la reforma está la eliminación o no de los organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Si el Congreso de la Unión aprobara la eliminación de las instancias locales, como el IECM que organiza elecciones, consultas y otras actividades, un organismo nacional atraería toda esta labor.

1,590 mdp es el presupuesto que asignó el Congreso local al IECM para 2026

A decir de la presidenta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación, Erika Estrada Ruiz, es complicado que una sola instancia federal se encargue de las labores de las 32 OPLEs, que se encargan, por ejemplo, del registro de candidaturas locales en poco tiempo y la atención eficiente ante quejas, que sólo en 2024 el IECM recibió cerca de mil 900.

“Que lo haga una sola autoridad nacional, yo, prácticamente, podría decir que es imposible. No hay una autoridad nacional que pueda soportar esa carga de trabajo en los plazos que tiene la propia legislación”, afirmó en conferencia.

Sobre el supuesto ahorro que traería la eliminación de los OPLEs, incluido el IECM, los consejeros refutaron esto, ya que los gastos tendrían que ser los mismos para garantizar la vida democrática.

Ejemplo de lo anterior y de la labor del instituto electoral, indicaron, es que sólo en 2025 se imprimieron 24 millones 117 mil 451 boletas para la elección judicial, pero para los comicios de 2027, en los que se votarán diputaciones locales, alcaldías y concejalías, así como juezas y jueces y magistradas y magistrados, se estiman 32 millones de papeletas.

Además, este 2026 el IECM llevará a cabo la elección de cerca de 15 mil 876 Comisiones de Participación Comunitaria y organizará dos Consultas de Presupuesto Participativo.

“Puede darse esa responsabilidad de la autonomía nacional, pero eso no significa que se vayan a ahorrar recursos, pues van a necesitar personas, estructura, procedimientos, protocolos y recursos”, dijo el presidente de la Comisión Permanente de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana, César Ernesto Ramos Mega.

Avendaño Durán destacó que el IECM es el único organismo que inicia los cómputos electorales la misma noche de la elección, por lo que un día después ya tiene resultados oficiales.

Esto, afirmó la consejera, es una labor que podría estar en riesgo con la centralización electoral, lo que ocasionaría una crisis de legalidad y legitimidad. “Se puede desatar hasta violencia en una elección altamente competitiva”, mencionó.

INNOVACIÓN EN PELIGRO. Los tres consejeros destacaron los logros del IECM a lo largo de sus casi 27 años de vida, como la mascarilla braille, el voto anticipado, el uso de materiales más resistentes para los comicios, la organización electoral, entre otros. Todo ello, indicaron, también estaría en riesgo.

Los integrantes del instituto local mencionaron que grandes avances en la vida democrática se originaron en los órganos locales, como el de la Ciudad de México.

Ramos Mega afirmó que el IECM tiene la capacidad para llevar a cabo más rápido y más eficiente que una institución federal. Desaparecer las OPLEs, aclaró, traerían posibles errores, derroche de recursos y lentitud en los procesos.

Avendaño Durán consideró que existen más riesgos con la desaparición de los OPLEs que con la permanencia de éstos, los cuales también pueden mejorar.

“Va a ser lamentable que una institución tan valiosa como ésta, que ha aportado tanto a la democracia, que ha aportado tantas innovaciones, desaparezca”, dijo.