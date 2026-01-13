La estrategia de Claudia

No se puede regatear la eficacia que ha tenido la Presidenta Claudia Sheinbaum en la gestión de la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ayer, tras una llamada que ambos sostuvieron a petición de la mandataria mexicana, quedó disipado el riesgo de que fuerzas militares estadounidenses realicen ataques a tierra a cárteles del narco, como lo anticipó el republicano en días pasados. No ha faltado quien busque minimizar el accionar de Sheinbaum con el argumento de que no es la primera vez que Trump amenaza con lo mismo. Buscan así obviar que hace sólo unos días realizó una acción militar de gran calado en Venezuela. Desde la llegada del magnate al poder, la Presidenta dio cuenta de que su gobierno buscaría ante cualquier situación mantener la cabeza fría. Así ha sido y se ha traducido también en prudencia. El resultado ha sido, aunque a algunos no guste, el adecuado.

