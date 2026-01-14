‘No se puede usar justicia como vendetta política’, dice Sheinbaum por detención de rector en Campeche

Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, encabezó la conferencia del pueblo en tema de Vivienda en Palacio Nacional.

Tras la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, en medio de un diferendo que sostiene con la gobernadora de dicho estado, Layda Sansores, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió un informe de la situación y comentó que la justicia no puede ser una vía de represalias políticas.

“No debe haber nada que tenga que ver con un asunto público. No se puede usar la justicia como una vendetta política. Eso no puede existir. No puede existir”, dijo.

El informe fue solicitado a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Gobernación, para que se expliquen las acusaciones contra el rector y con base en qué pruebas se realizó la aprehensión.

La mandataria comentó que un asunto político no puede derivar en una detención.

Claudia Sheinbaum este miércoles 14 de enero en Palacio Nacional. ı Foto: Gobierno de México.

“Cuando revisemos, les puedo dar mi opinión. No puede haber en México ninguna detención que tenga que ver con un asunto público. No debe haber. Si hay una detención de un personaje relevante, como un rector o alguna otra persona que tenga una espacio en la vida pública, periodistas -que lo hemos visto aquí que se dedican a difundir y a garantizar la libertad de expresión- no debe haber nada que tenga que ver con un asunto público”, dijo.

No obstante, dijo que aún cuando se trate de un rector o incluso un periodista, eso no les exime de ser presentados ante la justicia en caso de que hayan cometido algún delito.

“Ahora, hay personas, personajes como un rector, como un periodista que pueden haber cometido un delito. Y no también al revés, no por ser rector o estás exento de la justicia o no por ser periodista, pues estás exento de la justicia si cometiste un delito o no por ser presidente municipal, gobernador, diputado, senador o cualquier puesto de elección popular, si cometes un delito, pues tiene que haber cumplimiento de la ley, tiene que haber justicia”, declaró.

Tras también recalcar el dicho de “nada ni nadie puede estar por encima de la ley, que es una norma social que garantiza la democracia”, dijo que el gobierno es quien debe garantizar esto.

Bajo este contexto, dijo confiar en la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, al definirla como una “mujer que ha luchado toda su vida por la democracia”.

