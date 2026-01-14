Noroña se devela su retrato en el Senado

Develan retrato oficial del senador Gerardo Fernando Noroña como presidente del Senado de la República entre 2024 y 2025.

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña encabezó la ceremonia de develación de su retrato oficial, convirtiéndose en el primer expresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República en organizar un acto público de esta naturaleza, en medio de un notorio desplante de su coordinador parlamentario, Adán Augusto López Hernández, quien no acudió pese a que el evento se retrasó media hora esperándolo.

Fernández Noroña estuvo acompañado únicamente por senadoras de su partido: la actual presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, y las legisladoras Mariela Gutiérrez y Verónica Camino, quienes destacaron la trayectoria política del legislador durante el protocolo.

En su discurso afirmó que, como líder senatorial, impulsó el debate parlamentario de altura, la imparcialidad en la conducción de las sesiones del pleno y que no promovió trifulcas ni desencuentros con la oposición. “Mi responsabilidad era sacar adelante la sesión. Tuve que anteponer la patria a cualquier impulso personal”, dijo, al poner como ejemplo la conducción de la sesión plenaria en la que se aprobó la reforma judicial.

La pintura al óleo, adquirida con recursos públicos por un monto de 27 mil 840 pesos, fue elaborada a mano por la artista Aurora Argüello Gutiérrez sobre tela en medidas de 40x50 centímetros. La obra se integrará a la galería de presidentes del Senado de la República.

Al ser cuestionado sobre los viajes internacionales que ha realizado —el último, a Roma, en primera clase—, Fernández Noroña respondió con ironía: “Ahora resulta que por viajar no tienes la condición de que develen tu pintura como presidente de la Cámara de Senadores, es absurdo”.

El legislador aclaró que él mismo pudo haber develado su retrato, como han hecho otros senadores en el pasado, pero prefirió esperar a que fuera la actual presidenta de la mesa directiva quien lo hiciera. “Yo preferí esperar a que fuera Laura Itzel Castillo”, explicó.

Además reiteró que el acto inicialmente programado para octubre se pospuso por las inundaciones que afectaron a Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí, y que diciembre resultó un mes demasiado agitado para realizarlo.

“Es un acto protocolario, es una ceremonia protocolaria que se hace siempre cuando termina alguien como presidente o presidenta del Senado”, subrayó.

Al legislador morenista se le acumulan los escándalos. En marzo de 2025 viajó a Francia en un vuelo en primera clase para participar en la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos, financiado con recursos públicos.

Poco tiempo después, se dio a conocer que adquirió una casa valuada en aproximadamente 12 millones de pesos en Tepoztlán, con una superficie de aproximadamente mil 200 metros cuadrados.

También se informó de la posesión de un vehículo Volvo como parte de sus bienes. Mientras que en días pasados se le vio vacacionando en Roma, Italia, y viajando en primera clase en su retorno a la Ciudad de México.

Lujos que son señalados como contradictorios al discurso de austeridad de Morena, y ante lo que el partido ha reaccionado modificando sus estatutos respecto al uso de recursos públicos en viajes y bienes personales.

