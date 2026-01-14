Ofrece Monreal apertura para discutir la electoral

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que, en el análisis de la reforma electoral, la Cámara de Diputados actuará con apertura y pluralidad, recibirá propuestas de personas y organizaciones, y escuchará a los consejeros electorales, una vez que sea recibida.

No obstante, expuso que el primer acuerdo al que se debe llegar antes de presentar la iniciativa, “es con el PVEM y con el PT, que han sido actores políticos aliados con características de lealtad e institucionalidad y ellos tienen que ser los primeros en conocer los alcances de la iniciativa, sus aportaciones e incorporarlas antes de la presentación formal”.

Hizo notar que, si no tiene el parecer de los dos partidos o “nos falta uno de ellos, pues la reforma constitucional no tiene posibilidades de salir”.

El dato: Los coordinadores de ambas cámaras acudirán hoy a Palacio Nacional a la reunión con la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral para conocer la propuesta.

Informó que en caso de que se presente la reforma en materia constitucional y legal, hablará con los coordinadores del PRI y PAN para que se puedan incorporar a una amplia discusión: “Yo prefiero que estén todos reunidos en el Congreso escuchando nuestras diferencias y respetándonos. Me gustaría una discusión amplia”.

Enfatizó que “la Cámara de Diputados, en este caso la mayoría legislativa, actuará con apertura y, como siempre lo ha hecho en otras reformas, recibirá propuestas de personas y organizaciones externas a la Cámara. No tiene inconveniente en recibirlos y dialogar cuando llegue el momento procesal oportuno. No ha llegado nada”.

En declaraciones a los medios, Monreal Ávila subrayó: “No tenemos nada; realmente no hay ningún documento o proyecto escrito que nos diga en qué consisten las probables propuestas de reforma constitucional y legal”.

El diputado morenista indicó que “hemos escuchado y hay pinceladas de distintos temas. Les puedo decir que yo he escuchado, sin conocer el contenido ni la redacción, por ejemplo, la disminución de plurinominales o bien, sobre disminución de recursos económicos a los órganos electorales o disminución de recursos a partidos políticos en etapas de campaña”.

Señaló que este miércoles es clave porque asistirán a Palacio Nacional donde fueron invitados los dos coordinadores de la mayoría en las Cámaras a la reunión con la Presidenta y la Comisión Presidencial sobre la Reforma Electoral para la presentación de las propuestas derivadas de las consultas nacionales y para establecer los plazos de presentación.

Expresó su respeto a Pablo Gómez, titular de la comisión:“tiene mucho conocimiento, creo que ha participado en todas las reformas electorales últimas, desde el 77. Entonces, sí tiene capacidad jurídica y conocimiento histórico de las reformas”.

Al ser cuestionado si están dispuestos a modificar la propuesta presidencial, el morenista comentó que “sí, como siempre lo hemos hecho. Vamos a escucharlos a todos. Va a ser una discusión plural”.

Destacó que el Congreso tiene la última palabra: “Nosotros en la Cámara, que somos los responsables de modificar las leyes, vamos a escucharlos. Y nosotros, yo en lo personal, creo en la autonomía plena de los órganos electorales que organizan elecciones. Pero una vez que se ingrese la iniciativa, que se presente formalmente, ya es un trabajo del Congreso de la Unión”.

Además, dijo “yo personalmente estoy hablando con los coordinadores de los grupos parlamentarios sobre la probable llegada de la iniciativa y para convocarlos de inmediato. Estoy en comunicación para reunirnos una vez que llegue”. Aunque recordó que será la Presidenta quien decida si selecciona como Cámara de origen, a la de Diputados o a la de Senadores.

También comentó que están definiendo si dentro de la reforma electoral se integra la revocación de mandato, que ya está aquí en la Cámara en un dictamen, así como la eliminación del fuero constitucional.

Senado defiende la idea del consenso en reforma

› Por Tania Gómez

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, consideró que la reforma electoral deberá construirse con consensos, en contraste con las declaraciones de Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quien consideró que la enmienda no se alcanzará si se pretende llegar a acuerdos con la oposición.

“Se tendrá que estar trabajando los consensos. Esto es lo que se tendrá que venir discutiendo”, enfatizó la senadora de Morena al ser cuestionada sobre la ruta que seguirá la reforma para su aprobación.

“Lo que sí quiero señalar es que ha habido muchos foros a lo largo y ancho de nuestro país y, seguramente, hay una riqueza muy grande en torno a estos aspectos y se tendrán que ir construyendo consensos”, agregó en entrevista con representantes de los medios de comunicación.

Sin embargo, la legisladora pidió tomar en consideración la propuesta de modificar el estatus del Instituto Nacional Electoral (INE) como órgano autónomo.

“Habría que tomar en consideración lo que plantea Pablo Gómez, y él habla de independencia”, señaló.

Al explicar que la distinción hecha por Pablo Gómez implicaría que el organismo electoral tenga “capacidad de ejecutar, no nada más de estar haciendo propuestas y estar determinando cuestiones, sino la capacidad ejecutiva”, Laura Itzel Castillo advirtió que aún no existe una fecha definitiva para la recepción y presentación de la iniciativa a los legisladores.

“No tenemos una fecha definitiva para cuándo se va a trabajar esta Reforma Electoral”, admitió la senadora, quien confirmó que el proyecto llegará primero a la Cámara de Diputados y, posteriormente, al Senado como cámara revisora.

Ratificación del T-MEC

El coordinador parlamentario se dijo optimista respecto a la permanencia del T-MEC, toda vez que conviene a los tres países porque sus economías están muy integradas.

Las tres economías, agregó, se han beneficiado de la firma primero del TLC y después del T-MEC. Ahora este año, antes de junio, tendrá que estar ya resuelto entre los presidentes si continuamos, si se ratifica, se modifica o se agregan otros temas.

“Yo estoy optimista, porque nos conduce una mujer con carácter, con inteligencia, con firmeza, una mujer que no varía su discurso. Una mujer valiente que sabe que lo más conveniente es la prudencia, la sensatez y no la estridencia y la imprudencia”, puntualizó.

Expuso que hay en la Junta de Coordinación Política una solicitud formal de integrar una comisión plural para darle seguimiento al T-MEC. “Aunque de manera natural caería en el Senado, dado que es el órgano que ratifica o no el T-MEC, nosotros podríamos ser parte interlocutora de un buen acompañamiento con ellos como comisión legislativa”.

Al preguntarle si México sigue siendo primordial para los Estados Unidos, respondió que “sí, yo creo que México es un país indispensable, es necesario y es un país que valora mucho Estados Unidos en su vecindad, en su compartimiento de recursos, en su comercio, en su historia; creo que somos vecinos indispensables”.

Consideró que hay que “lograr los mejores acuerdos con cooperación, entendimiento, civilidad, respeto entre ambas naciones. Y la presidenta lo está logrando, a pesar de todo”.

Finalmente, el legislador dio a conocer que para el próximo periodo de sesiones también se tienen pendientes reformas sobre bienestar animal, jueces sin rostro, modificaciones al Código de Procedimientos Penales, salud, y en materia de juegos y sorteos que se está revisando.

