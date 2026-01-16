Fuerza de aliados en la 4T permitió 21 reformas

Diputados de la 4T en San Lázaro, el pasado 4 de diciembre.

La negativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) a respaldar una reforma electoral que modifique la figura de los plurinominales y el financiamiento público a los partidos políticos representa la primera gran fisura en la alianza que durante el primer año de la 66 Legislatura permitió a Morena aprobar 21 reformas constitucionales.

Sin el apoyo de estos partidos, el oficialismo perdería la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, lo que no sólo amenaza con sepultar la iniciativa electoral, sino que expone los límites reales del poder de Morena.

El Dato: El proyecto de la Comisión Presidencial contemplaría la reducción de 500 a 400 diputados, 300 de los cuales serán de mayoría y 100 de representación proporcional.

Aunque el Movimiento de Regeneración Nacional domina ambas cámaras del Congreso, sus números resultan insuficientes para alcanzar la mayoría calificada que exigen las reformas constitucionales. Es en ese margen estrecho donde el Verde y el PT se vuelven indispensables para sacar adelante las reformas, sin necesidad de negociar con la oposición.

En la Cámara de Diputados, Morena cuenta con 252 legisladores de 500 curules. Una mayoría simple, pero lejos de los 334 votos necesarios para reformar la Carta Magna. Aquí entra en escena la coalición Sigamos Haciendo Historia: el PT aporta 49 diputados y el PVEM otros 62. Juntos suman 363 votos, superando de manera holgada el umbral constitucional.

50 por ciento de las reformas constitucionales aprobadas fueron presentadas por el Ejecutivo federal

En el Senado, la ecuación es más ajustada pero igualmente reveladora. Morena tiene 67 de 128 senadores; el PT suma seis y el Verde 14.

Estas cifras arrojan una dependencia estructural: sin PT y PVEM, Morena sería incapaz de transformar el marco constitucional del país como lo ha hecho con reformas a la Guardia Nacional (GN) y el Poder Judicial de la Federación (PJF), entre otras.

63 reformas constitucionales han sido avaladas por la alianza desde AMLO

Sobre este tema, el analista político Fernando Dworak señaló que una iniciativa de la naturaleza de la reforma electoral requiere “mucho capital político para negociarla”, mismo que la Presidenta Claudia Sheinbaum “va a necesitar en este año frente a Estados Unidos”.

Ambos partidos, consideró, “han crecido muchísimo” gracias a la alianza con Morena, lo que les da ahora mayor capacidad de negociación.

“El PT y el Verde están comenzando a ser un poco más asertivos con respecto a lo que van a querer ceder o no, si Morena quiere seguir una alianza con ellos”, explicó el analista. La razón es simple: Morena “los sigue necesitando”.

70 por ciento de la Constitución ha sido modificado desde el triunfo de López Obrador a la fecha

Por su parte, el politólogo Edgar Ortiz Arellano apuntó que estas fuerzas políticas han dejado de ser meros satélites para convertirse en actores con capacidad real de inclinar decisiones estructurales del Estado. “Sin sus votos, la narrativa del dominio legislativo de Morena sería, en los hechos, incompleta”.

“El poder legislativo del actual Gobierno se explica menos por la hegemonía de un sólo partido y más por la suma estratégica de fuerzas que, desde posiciones más pequeñas, han resultado determinantes para transformar el marco constitucional del país”, comentó.

Fernando Dworak señaló también que, a diferencia del PRI histórico, Morena “requiere de una coalición para gobernar” y esa dependencia se ha convertido en un arma de doble filo.

106 artículos y dos transitorios de la Constitución modificados

El Verde y el PT “están utilizando su poder de chantaje, porque de ellos depende la mayoría calificada que requiere el Gobierno”. Ambos partidos gobiernan territorios, controlan recursos, ocupan curules y participan de las decisiones trascendentes del país.

Tras las elecciones de 2024, Morena y sus aliados llegaron a gobernar 24 de las 32 entidades del país.

De éstas, el PVEM mantiene la gubernatura de San Luis Potosí, conquistada en 2021 en alianza sólo con el PT, sin Morena. Ricardo Gallardo rompió 90 años de hegemonía priista en el estado, convirtiendo a San Luis Potosí en la segunda gubernatura en la historia del Verde.

La alianza también gobierna mil 125 municipios de los dos mil 477 existentes. De ellos, el Partido Verde lo hace en solitario en 217, mientras que el PT gobierna 187 municipios.

Dworak concluyó que la crisis actual revela un error de cálculo fundamental: creer que la concentración de poder equivale a una carta blanca para gobernar. “Creyeron que la concentración de poder que tiene Morena es una carta blanca para hacer lo que quieran y eso es ignorar incluso la propia historia de México”, dijo, al establecer un paralelismo con el PRI del siglo XX.

Agenda transformadora

Algunas reformas aprobadas por la 4T.