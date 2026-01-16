INAPAM y Walmart anuncian descuentos en 2026: Cómo y cuándo aplican

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y Walmart anunciaron un nuevo convenio que permitirá a personas adultas mayores acceder a descuentos en productos de farmacia durante 2026, como parte de una estrategia orientada a apoyar la economía de este sector de la población.

De acuerdo con la información difundida, el beneficio entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2026 y estará disponible para quienes presenten su credencial vigente del INAPAM al momento de realizar sus compras en tiendas participantes.

¿En donde será aplicables los descuentos?

El convenio establece un descuento de hasta 7 por ciento en productos del área de farmacia durante los primeros 10 días de cada mes. Posteriormente, el beneficio se mantendrá con una reducción del 5 por ciento el resto del mes.

La promoción aplica principalmente en farmacias de Walmart y Bodega Aurrera, aunque las condiciones pueden variar de acuerdo con la sucursal y la disponibilidad de productos.

¿Qué requisitos se solicitan para acceder al beneficio?

Para hacer válido el descuento, las personas adultas mayores deberán presentar su tarjeta INAPAM vigente antes de realizar el pago en caja.

En algunos establecimientos, el personal podría solicitar que el cliente esté inscrito en programas internos relacionados con el seguimiento de tratamientos médicos, aunque este requisito no ha sido confirmado como obligatorio a nivel nacional.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios consultar directamente en su tienda más cercana las condiciones específicas de aplicación del descuento.

La credencial del INAPAM puede tramitarse de manera gratuita por cualquier persona que tenga 60 años cumplidos, en los módulos oficiales del instituto ubicados en distintas entidades del país.

Además de descuentos en establecimientos comerciales, la tarjeta permite acceder a beneficios en transporte, servicios de salud, actividades culturales y recreativas, así como en diversos trámites y servicios públicos.

El instituto señaló que este acuerdo forma parte del Directorio de Descuentos del INAPAM, el cual se actualiza de manera periódica e incluye convenios con empresas y organismos públicos y privados.

