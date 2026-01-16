Otro mexicano muerto bajo custodia del ICE

Y un conteo tan triste como lamentable, pero que no hay que perder de vista, nos comentan, es el de los mexicanos que desafortunadamente han perdido la vida estando bajo la custodia del temido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, la corporación policial de Estados Unidos encargada realizar redadas y detenciones de migrantes irregulares para luego tratar de deportarlos. De acuerdo con un reporte publicado en estas páginas, el año pasado fueron 30 personas indocumentadas las que murieron en esa condición y de ellas 10 tenían la nacionalidad mexicana. Para mal, con el arranque del año a este número hay que agregar un caso más, ocurrido el miércoles en un centro migratorio en Clayton, Georgia, del que dio cuenta el Consulado General de México en Atlanta que ha pedido a las autoridades una investigación pronta y transparente que esclarezca los hechos. Atentos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Se dan su taco