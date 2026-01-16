Niega “persecución política”

Sheinbaum informa que SAT ya notificó a Grupo Salinas para que pague adeudos fiscales

Claudia Sheinbaum informó que el SAT ya notificó a Ricardo Salinas para su pago pendiente de 51 mmdp; niega que esto sea persecución, y aclara que así lo mandata la ley

Logo de Grupo Salinas, en fotografía de archivo.
Logo de Grupo Salinas, en fotografía de archivo. Foto: X, @gruposalinas
Por:
Arturo Meléndez

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya notificó a Ricardo Salinas Pliego para el pago pendiente de los 51 mil millones de pesos por adeudos fiscales, ante lo cual, dijo la mandataria federal, se está esperando su respuesta.

Durante la Conferencia del Pueblo, Sheinbaum Pardo aclaró que el director de Grupo Salinas ya fue notificado formalmente por el SAT, como, aclaró, lo mandata la ley.

“Ya se notificó y estamos esperando. [...] Son fechas legales, no es un ultimátum. Se notifica y después hay un tiempo para que las empresas acudan al SAT”, aseguró la presidenta.

Nosotros seguimos la ley, pues esencialmente se establece que hay un monto que debe pagar y que puede haber disminuciones de ese monto a partir de cómo hace sus pagos. Eso lo dice la ley el Código Fiscal de la Federación
Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En el mismo sentido, la titular del Ejecutivo federal se refirió a la denuncia que Salinas Pliego presentó el martes ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por presunto “acoso sistemático”, y negó que su Gobierno esté incurriendo en dicho acto.

“Ni hay persecución política ni violación a ningún derecho, sino un requerimiento del SAT a partir de una resolución de la Corte que ya definió que su amparo no es válido”, abundó Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno federal en diciembre, el adeudo de Grupo Salinas al fisco asciende a 51 mil millones de pesos. La empresa podría gozar de un descuento de hasta 39 por ciento en caso de aceptar el pago voluntario.

Sin embargo, Salinas Pliego ha insistido en que esta cifra no refleja los impuestos que, en realidad, le corresponde pagar, los cuales, asegura, ha cubierto en tiempo y forma.

Por el contrario, destaca que ha sido víctima de persecución política por parte del Gobierno federal, lo cual motivó la demanda ante la CIDH.

