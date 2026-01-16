Sheinbaum llama a defender la Transformación de ‘gobernantes que regresen al pasado’.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un llamado a defender la “transformación” que hay en el país y a no permitir que lleguen al poder personas que puedan revertir los derechos que se han generado.

Al encabezar una asamblea con motivo de la entrega de la Beca Rita Cetina en el Estado de México, la mandataria federal realizó un recuento de diferentes episodios en la historia del país, en la que destacó el levantamiento de la población contra los gobiernos para defenderse.

De allí, comentó que el periodo neoliberal que se vivió en el país desde 1983 culminó en 2018 con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que fue una transformación “muy buena” porque no hubo guerra y sólo se llevó a cabo con el voto de la ciudadanía.

En ese contexto, dijo que la población debe mantenerse activa y defender lo alcanzado.

“Y el pueblo tiene que seguir activo, porque esta transformación hay que defenderla, no pueden llegar nuevos gobernantes que regresen al pasado. Porque hay derechos que se han ganado. ¿Pero eso depende de quién? pues de la conciencia de la mente de cada mexicano y mexicana”, exclamó.

Durante el evento, la Presidenta de México anunció que se avanza en la construcción de escuelas, nuevos centros de salud y la adquisición de dos trenes de pavimentación para reparar las calles de Ecatepec.

La Jefa del Poder Ejecutivo recordó a los estudiantes y a los adultos mayores que nadie les puede quitar el apoyo que reciben.

“Y es muy importante que ustedes, que son jóvenes, defiendan, porque ese ya es un derecho de ustedes. Ya nadie nunca le puede quitar la Beca a los estudiantes de secundaria, ya es un derecho permanente. Ya nadie nunca le puede quitar la Pensión al Adulto Mayor. Ya es un derecho permanente. Por eso decimos que a partir de 2018 empezó una nueva Transformación en nuestro país”, concluyó.

JVR