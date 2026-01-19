Amnistía Internacional alerta debilitamiento del multilateralismo y llama a México a defenderlo

En vísperas de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Amnistía Internacional alertó que el llamado “espíritu de diálogo” está gravemente ausente en la política global, debido al debilitamiento del multilateralismo y al creciente desprecio por las reglas del derecho internacional por parte de Estados poderosos.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, la organización señaló que diversas potencias han comenzado a socavar el sistema internacional, ya sea retirándose de organismos multilaterales, intimidando a otras naciones o ignorando principios fundamentales del derecho internacional humanitario.

Amnistía Internacional denunció que Estados Unidos, Rusia e Israel han desatendido compromisos clave como los Convenios de Ginebra y la Convención sobre el Genocidio, sin enfrentar mecanismos efectivos de rendición de cuentas, lo que sienta un precedente peligroso para la gobernanza global.

La organización advirtió que la lógica que hoy avanza prioriza intereses empresariales, acciones unilaterales y el uso de la fuerza militar, por encima de la cooperación internacional y los valores universales. En este contexto, señaló de manera particular la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, la cual —de acuerdo con declaraciones del presidente Donald Trump— habría estado guiada por intereses petroleros y no por la defensa de los derechos humanos.

En el caso de México, Amnistía Internacional subrayó la relevancia de que el país mantenga una postura activa en la defensa del multilateralismo, en congruencia con los principios constitucionales de política exterior, como la solución pacífica de controversias, la no intervención y la promoción y protección de los derechos humanos.

La organización ha insistido en que México, como miembro del sistema de Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos en distintos periodos, tiene la responsabilidad de alzar la voz frente a violaciones graves, evitar el silencio diplomático y fortalecer los mecanismos internacionales de cooperación y rendición de cuentas.

Asimismo, el pronunciamiento cobra relevancia en un contexto nacional marcado por desafíos estructurales en materia de derechos humanos, como la violencia, la impunidad, la crisis de desapariciones y la militarización de tareas de seguridad, escenarios que requieren una política exterior coherente con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

Finalmente, Amnistía Internacional hizo un llamado a líderes políticos, empresariales y a la sociedad civil —incluida la mexicana— a resistir colectivamente las tendencias autoritarias y a defender el multilateralismo como una herramienta indispensable para enfrentar crisis compartidas como la crisis climática, la desigualdad económica, el impacto de tecnologías nocivas y los conflictos armados, al reiterar que “no hay diálogo sin principios” y que defender el multilateralismo es defender los derechos humanos.

