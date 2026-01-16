Venezuela libera a presos extranjeros de 7 nacionalidades; entre ellos, checo detenido en 2024

Jan Darmovzal, ciudadano checo detenido en Venezuela desde 2024 por presunta conspiración, fue liberado junto con otros presos extranjeros tras negociaciones diplomáticas.

Las autoridades de Venezuela liberaron a un grupo de presos extranjeros de al menos siete nacionalidades distintas, entre ellos un ciudadano de República Checa detenido desde 2024, informaron este viernes agencias internacionales y autoridades europeas.

El ministro de Asuntos Exteriores checo, Petr Macinka, confirmó que el ciudadano checo fue excarcelado durante la noche junto con personas originarias de Irlanda, Rumania, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos. En conferencia de prensa en Praga, el funcionario señaló que la liberación se logró tras “varias semanas de intensas negociaciones” con el gobierno venezolano.

Mám obrovskou radost. Jan Darmovzal, český občan, který strávil více než rok ve venezuelské vazbě, je na cestě domů. Myslím na něj, jeho rodinu, přátele a blízké a jsem moc ráda, že se už brzy budou moct opět setkat a že jejich noční můra končí. Nikdo z nás si neumí představit,… pic.twitter.com/fwyD4LqK8p — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) January 16, 2026

De acuerdo con medios europeos, el ciudadano checo, identificado como Jan Darmovzal, había sido detenido en septiembre de 2024 por las autoridades venezolanas, que lo acusaron de participar en un presunto plan para asesinar al entonces presidente Nicolás Maduro y desestabilizar al gobierno.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de República Checa negó dichas acusaciones y sostuvo que su encarcelamiento fue arbitrario y sin un proceso judicial adecuado.

Al respecto, el primer ministro checo, Andrej Babis, informó que un avión oficial fue movilizado para repatriar al ciudadano liberado. “me alegro por sus padres, que no se rindieron y lucharon todo este tiempo por el regreso de su hijo. ¡Feliz viaje de vuelta a casa!“, escribió en X.

Jsem strašně rád, že se pan Darmovzal vrací zpátky do České republiky. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli. Jsem šťastný i za jeho rodiče, kteří se nevzdali a celou dobu za návrat syna bojovali. Štastnou cestu domů! 🙏🇨🇿 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 16, 2026

A propósito de estas liberaciones, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, también confirmó la puesta en libertad de un ciudadano húngaro que había sido detenido mientras formaba parte de la tripulación internacional de un buque de investigación.

Las excarcelaciones se producen en un contexto de anuncios oficiales sobre una liberación masiva de detenidos en Venezuela. Esta semana, el gobierno venezolano aseguró que más de 400 personas han sido liberadas recientemente. No obstante, organizaciones civiles y de derechos humanos han puesto en duda esa cifra.

15ene, 3:00pm (Venezuela). Desde el 8 de enero 2026, van 84 excarcelaciones de presos políticos hasta ahora. 67 hombres y 17 mujeres. @ForoPenal — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 15, 2026

Según reportes de medios internacionales, la Plataforma Unitaria Democrática, vinculada a la dirigente opositora María Corina Machado, contabiliza 76 presos políticos liberados, mientras que la ONG Foro Penal eleva el número a 84 excarcelaciones desde la semana pasada.

De esta forma, aunque las autoridades venezolanas destacan el alcance de las liberaciones, persisten discrepancias entre las cifras oficiales y los registros de organizaciones independientes sobre el número real de personas beneficiadas.

Con información de Europa Press y Reuters.

