Aumenta a 18 el número de presos políticos liberados en Venezuela, según Reuters; oposición acusa proceso lento

Grupos de derechos humanos reportaron que fueron liberados más presos políticos en Venezuela, de forma que serían 18 los excarcelados, si bien el líder opositor Edmundo González acusa que éste ha sido un proceso lento e insuficiente conforme lo prometido.

La agencia Reuters, citando a “grupos de derechos humanos”, informó que la cifra de detenidos excarcelados en Venezuela ascendió a 18. Sin embargo, no especificó nombres, identidad ni fuente.

Cerca de este reporte, la oposición venezolana informó la liberación de dos activistas, quienes permanecían como presos políticos en el país.

Se trata de Virgilio Laverde y Didelis Corredor Acosta, quienes se desempeñan como coordinador juvenil de la plataforma opositora Vente Venezuela y como ayudante del periodista Roland Carreño, respectivamente.

“Desde el comité de Vente Venezuela confirmamos la excarcelación de Virgilio Laverde. [...] “Nunca debió estar tras las rejas. Exigimos libertad plena para él y para todos los presos políticos que aún permanecen en calabozos”, escribió Vente Venezuela en un mensaje recogido por medios.

A pesar de este avance, el líder opositor y excandidato presidencial venezolano Edmundo González denunció que la excarcelación de presos políticos ha sido lenta conforme lo prometido.

A través de una publicación en redes sociales, González Urrutia denunció que, contrario a lo pactado, “no se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas”.

“Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas”, escribió el excandidato en la red social X.

Por lo anterior, llamó a la “responsabilidad” y a acelerar la excarcelación de presos políticos, pues, dijo, la espera “profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías”.

“La libertad no se anuncia. Se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad. Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre”, escribió González Urrutia.

El Gobierno de Venezuela, aunque ha confirmado la liberación de algunos presos políticos, no ha dado una cifra específica ni identidades de los mismos.

De acuerdo con cifras de la organización no gubernamental Foro Penal, recogidas por Reuters, hay 863 presos políticos en Venezuela, entre los cuales se cuentan al menos 86 extranjeros.

