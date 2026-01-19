Coscorrones en Coahuila

Y hablando de temas de partidos, nos comentan que fue la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, la que de gira en Coahuila aprovechó para dar dos coscorrones a domicilio al gobernador Manolo Jiménez, al que no desasocia del PRI en la entidad. En un año en el que habrá elecciones para renovar el Congreso estatal, la dirigente guinda acusó, primero, que el gobierno estatal mantiene una persecución contra la exalcaldesa morenista de Múzquiz. “El gobierno del estado elige a quién investiga y a quién no… porque hay que preguntarnos por qué no se investiga, por ejemplo, al presidente municipal de Torreón, que tiene varios pendientes”, dijo en una entrevista. Y en otra, nos dicen, aprovechó para señalar que el tricolor anda en prácticas de compra de votos. “Sabemos que ayer anduvieron por aquí repartiendo a las lideresas priistas algunas lavadoras”, dijo. Así que pidió que la gente reciba todo lo que le den, pero a la hora de votar se incline por la mejor opción. Zas.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Redes encendidas