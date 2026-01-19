Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 20 de enero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 20 de enero te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Jitomate Saladet: $14.90 el kilo

Pepino: $14.90 el kilo

Piña miel: $14.90 el kilo

Manzana Gala: $29.90 el kilo

Manzana Perón Golden: $29.90 el kilo

Manzana Red: $29.90 el kilo

Frambuesa: $39.90 el paquete

Zarzamora: $39.90 el paquete

Fresa: $39.90 el paquete

Plátano Chiapas: $14.90 el kilo

Mandarina en malla: $29.90 la pieza

Limón sin semilla: $24.90 el kilo

Papa blanca: $29.90 el kilo

Toronja: $19.90 el kilo

Aguacate Hass en malla: $36.90 la pieza

Guayaba: $49.90 el kilo

Cebolla blanca: $34.00 el kilo

Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Carnes, Pollo y Pescados

Mojarra Tilapia: $84.00 el kilo

Tortas de papa: $89.00 el kilo

Milanesa de pollo: $175.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso: $162.00 el kilo

Molida de res 80/20: $99.00 el kilo

Deshebrada de cerdo SuKarne 300g: $68.00 el paquete

Molida de cerdo: $120.00 el kilo

Milanesa de pechuga de pollo: $175.00 el kilo

Barritas de pescado empanizadas Marketside 500g: $62.00 el paquete

Nuggets de pollo Del Día empanizados y congelados: $52.00 el paquete

Pollo entero sin cortar: $37.00 el kilo

Milanesa de bola de res: $200.00 el kilo

Carne de res SuKarne deshebrada: $134.00 el paquete

Pierna de cerdo en trozo : $109.00 el kilo

Chuleta de cerdo ahumada: $114.00 el kilo

Bistec de res: $202.00 el kilo

