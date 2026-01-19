Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 20 de enero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 20 de enero te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Jitomate Saladet: $14.90 el kilo
- Pepino: $14.90 el kilo
- Piña miel: $14.90 el kilo
- Manzana Gala: $29.90 el kilo
- Manzana Perón Golden: $29.90 el kilo
- Manzana Red: $29.90 el kilo
- Frambuesa: $39.90 el paquete
- Zarzamora: $39.90 el paquete
- Fresa: $39.90 el paquete
- Plátano Chiapas: $14.90 el kilo
- Mandarina en malla: $29.90 la pieza
- Limón sin semilla: $24.90 el kilo
- Papa blanca: $29.90 el kilo
- Toronja: $19.90 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $36.90 la pieza
- Guayaba: $49.90 el kilo
- Cebolla blanca: $34.00 el kilo
Carnes, Pollo y Pescados
- Mojarra Tilapia: $84.00 el kilo
- Tortas de papa: $89.00 el kilo
- Milanesa de pollo: $175.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $162.00 el kilo
- Molida de res 80/20: $99.00 el kilo
- Deshebrada de cerdo SuKarne 300g: $68.00 el paquete
- Molida de cerdo: $120.00 el kilo
- Milanesa de pechuga de pollo: $175.00 el kilo
- Barritas de pescado empanizadas Marketside 500g: $62.00 el paquete
- Nuggets de pollo Del Día empanizados y congelados: $52.00 el paquete
- Pollo entero sin cortar: $37.00 el kilo
- Milanesa de bola de res: $200.00 el kilo
- Carne de res SuKarne deshebrada: $134.00 el paquete
- Pierna de cerdo en trozo: $109.00 el kilo
- Chuleta de cerdo ahumada: $114.00 el kilo
- Bistec de res: $202.00 el kilo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT