Morena inicia trabajos para reformar el Sistema Nacional Anticorrupción

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció el inicio formal de los trabajos para la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en el marco del foro Sistema Nacional Anticorrupción. Presentación de propuesta de reforma a la ley, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Durante su mensaje inaugural, Ramírez Cuéllar destacó que este proceso deriva de la convocatoria realizada en noviembre por la presidenta de la República. “Nuestra presidenta hizo una convocatoria, realizó un llamado a los distintos sectores de la sociedad, a los especialistas, a los legisladores, para entrar de lleno a la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción”, señaló.

El legislador agradeció al diputado Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión Anticorrupción, y subrayó que, de manera paralela, el gobierno federal ha impulsado la creación de nuevos instrumentos para fortalecer el combate a la corrupción.

“Hemos creado dos grandes instrumentos: la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que tiene su programa operativo y su programa sectorial, y la nueva Agencia de Transformación Digital”, explicó.

Detalló que esta agencia será clave para mejorar los procesos administrativos y los mecanismos de contratación pública.

“Constituye el complemento para dar mayor claridad, no solamente en los trámites, sino también en los sistemas de contratación del gobierno mexicano, y sobre todo en el propósito de alcanzar a todos los gobiernos de nuestras entidades federativas”, afirmó.

Ramírez Cuéllar sostuvo que el objetivo central es construir un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción con una visión de largo plazo.

“Queremos tener un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción con un programa sexenal que defina con claridad los objetivos, las metas y los participantes”, dijo.

Asimismo, planteó la necesidad de reconfigurar la estructura institucional encargada de combatir la corrupción. “Que vuelva a configurar la estructura para que todas las instancias encargadas de combatir la corrupción, garantizar la transparencia, luchar contra la opacidad, combatir el crimen y también terminar con la impunidad, nos conjuntemos en lo que sería la nueva estructura de este sistema”, enfatizó.

El diputado reconoció que actualmente existen diversas dependencias y secretarías vinculadas al tema, pero consideró que es momento de revisar su funcionamiento.

“Creo que llegó el momento de poner sobre la mesa cómo podemos trabajar para que el nuevo sistema anticorrupción pueda funcionar de la mejor manera”, apuntó.

Finalmente, agradeció la presencia de especialistas, legisladores y representantes institucionales, y dio inicio formal a los trabajos del foro, cediendo la palabra a la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

