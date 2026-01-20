Destaca Godoy designación de Nader Kuri al frente del INACIPE

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, se reunió con el Dr. Jorge Nader Kuri, quien asumió de manera formal el cargo como Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Godoy Ramos destacó la trayectoria y capacidad profesional de Nader Kuri, abogado penalista con amplia experiencia en política criminal y juicio de amparo. El pasado 16 de enero, la titular de la Fiscalía General de la República lo designó en el cargo, y es ahora cuando asume sus funciones de manera formal.

“Un abogado penalista y profesional dedicado a esta materia, así como al estudio de la Política Criminal y el Amparo, y quien sin duda hará un gran trabajo al frente de este centro de enseñanza, investigación y divulgación. Bienvenido”, aseguró Godoy Ramos a través de redes sociales.

Hoy me reuní con el Doctor Jorge Nader Kuri (@JorgeNaderK), quien asume el cargo de Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales (@INACIPE) de la @FGRMéxico.

Un abogado penalista y profesional dedicado a esta materia, así como al estudio de la Política Criminal y… pic.twitter.com/0Kt0rbsGhs — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) January 21, 2026

Según su página web, el INACIPE es un centro dedicado a la enseñanza, investigación y divulgación del conocimiento en materia penal, cuyo trabajo es clave para el fortalecimiento del análisis especializado y la formación en el sistema de justicia.

¿Qué es el INACIPE?

El Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) es un organismo público sectorizado a la Fiscalía General de la República, fundado en 1976, que se ha consolidado como una de las principales instituciones académicas del país en materia de derecho penal, criminología, política criminal y ciencias forenses.

El INACIPE ofrece programas de licenciatura, posgrado, diplomados y cursos de actualización dirigidos a fiscales, jueces, defensores, policías, peritos y académicos, además de desarrollar investigaciones que abordan fenómenos delictivos, reformas legales y modelos de justicia penal tanto a nivel nacional como comparado.

La llegada de Jorge Nader Kuri a la dirección general del instituto ocurre en un contexto de consolidación del sistema de justicia penal acusatorio y de revisión de las estrategias de política criminal en el país.

Su perfil académico y profesional ha estado vinculado al estudio del derecho penal, el amparo y los derechos humanos, así como a la docencia y la formación de especialistas en estas materias.

Con esta designación, la Fiscalía General de la República busca fortalecer el papel del INACIPE como espacio estratégico para la reflexión, capacitación e investigación en materia penal, en un momento en el que la profesionalización de las instituciones de justicia es considerada un eje clave para mejorar el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.

MSL