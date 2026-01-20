Presidenta del Senado rechaza eliminación de plurinominales en reforma electoral

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, el miércoles 14 de enero de 2026.

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, se manifestó en contra de la posibilidad de que sean eliminadas completamente las diputaciones plurinominales en la reforma electoral, argumentando que debe garantizarse la representación de las minorías en el Congreso.

“No estaríamos de acuerdo con que se redujera completamente, o que no hubiera plurinominales, sino tendría que haber una forma de que las minorías también estén representadas en los congresos”, afirmó la legisladora al ser cuestionada sobre su posición frente a la propuesta.

“Si no hay consensos, pues no podrá estarse desarrollando este proyecto”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva del Senado. ı Foto: Cuartoscuro.

Castillo Juárez reconoció que aunque existe una demanda de austeridad, la reducción debe equilibrarse con la necesidad de mantener la representación política de los diferentes partidos. “Yo creo que eso es lo que se tiene que reflejar”, señaló al referirse al sentir de la población sobre la reducción del número de legisladores.

La presidenta del Senado detalló que la reforma electoral aún no tiene avances concretos porque la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum todavía no ha sido presentada al Congreso. “Los avances de la Reforma Electoral todavía no los tenemos. Estamos en espera de que llegue el proyecto”, admitió.

Reiteró que cualquier modificación al sistema electoral requerirá del consenso de los partidos aliados de Morena, particularmente del PT y el Partido Verde, quienes han expresado públicamente su resistencia a la eliminación de plurinominales y al recorte del financiamiento público a partidos políticos.

“Si no hay consenso, yo creo que no va a poder proceder una reforma electoral. Por tanto, tenemos que estar trabajando en eso”, sentenció la legisladora.

Entre los temas más polémicos de la reforma se encuentran, además de las plurinominales, la reducción del financiamiento público a partidos políticos y la disminución del tamaño de las cámaras legislativas, propuestas que han sido mencionadas por la presidenta Claudia Sheinbaum como prioritarias para “hacer más baratas las elecciones”.

Sin embargo, Castillo Juárez insistió en que la ruta será “la construcción de consensos” y que el proyecto debe contemplar que el órgano electoral sea “independiente, autónomo”.

Consultada sobre si la falta de acuerdo podría poner en riesgo la alianza con el PT y el Partido Verde, la senadora evitó hablar de fracturas y se limitó a señalar que se busca “presentar un proyecto que cuente con la anuencia de las distintas fuerzas políticas”.

Laura Itzel Castillo se comprometió a compartir información sobre fechas y convocatorias una vez que el Ejecutivo presente formalmente su iniciativa, sin precisar cuándo podría ocurrir esto.

