Siguen cocinando la electoral

Informan que en Palacio Nacional se les vio llegar, ayer y por segunda vez, a algunas figuras de la plana mayor de Morena, dicen, con el fin de encaminar la reforma electoral cuya iniciativa se pretende plantear el próximo mes. Quienes hacen guardia afuera de la sede del Ejecutivo nos contaron que en el acceso de la calle Moneda ingresaron los coordinadores guindas en el Congreso, Ricardo Monreal y Adán Augusto López; la dirigente nacional del partido, Luisa Alcalde; los secretarios de Estado, Citlalli Hernández y Mario Delgado; la titular de Gobernación e integrante de la Comisión Presidencial para redactar el proyecto, Rosa Icela Rodríguez, y hasta el hijo del expresidente López Obrador, Andrés López Beltrán, que enfrentan ahora el reto de despejar las divisiones ya expresadas por los aliados de la 4T, el Partido Verde y el PT, sobre la cuestión de los pluris y el financiamiento a partidos, cuando ahora son estas fuerzas políticas de quienes depende el progreso del tan esperado dictamen. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Cumpleaños de pipa y guante