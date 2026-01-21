Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del martes 20 de enero de 2026.

El Gabinete de Seguridad dio a conocer los eventos relevantes del martes 20 de enero de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

En San Quintín, en Villa Jesús María, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron dos armas largas, cinco cargadores, 1,474 cartuchos, dosis de marihuana y dos chalecos tácticos.

CIUDAD DE MÉXICO:

En la alcaldía Iztapalapa, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, elementos de Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía General de Justicia (FGJ) catearon dos inmuebles, detuvieron a dos personas, aseguraron 387 dosis de cocaína, dos bolsas y 255 dosis de marihuana, 90 dosis de metanfetaminas y un celular.

ESTADO DE MÉXICO:

En Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Semar catearon cuatro inmuebles, detuvieron a siete personas y aseguraron 1,200 dosis de diferentes drogas, cartuchos útiles y tres motocicletas.

GUANAJUATO:

En Celaya, elementos de FGR y SSPC catearon un predio donde aseguraron 17,000 litros de hidrocarburo y tres cisternas.

MICHOACÁN:

En Apatzingán, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía del Estado, Policía Estatal y Municipal detuvieron a dos personas, les aseguraron un arma larga, un arma corta, cargadores, 120 cartuchos y un vehículo.

En Marcos Castellanos, en la colonia Centro, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, liberaron a dos personas privadas de la libertad, aseguraron una ametralladora, 10 cargadores, 414 cartuchos, nueve artefactos explosivos improvisados, un mortero de fabricación artesanal, diverso material para la elaboración de artefactos explosivos, un chaleco táctico y un vehículo con reporte de robo.

En Salvador Escalante, elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal inhabilitaron dos campamentos clandestinos, aseguraron dos vehículos, droga y uniformes tácticos.

NUEVO LEÓN:

En Dr. Coss, en el poblado El Brasil, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron un fusil Barret, tres cargadores y 24 cartuchos.

En Galeana, elementos de FGR y SSPC aseguraron cinco armas cortas, un arma larga, seis partes de arma, 42 cartuchos y 13 cargadores.

SINALOA:

Culiacán, en el Centro Penitenciario Aguaruto, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron tres teléfonos celulares, seis cargadores para celular, un cable y memoria USB así como cinco objetos punzocortantes.

TAMAULIPAS:

En Matamoros, derivado de los mecanismos de coordinación internacional, elementos de AIC de FGR y SSPC coordinaron la recepción de una persona deportada, por el delito de secuestro agravado.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados El Mautal, Los Sabinitos, Bagrecitos, Potrero de los de Arriba y Los Algodones. Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso y 3,350 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 65 millones de pesos.

JVR