Marcelo con Tere Jiménez

Y hablando de acuerdos, llamó la atención también otra reunión: la que tuvieron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la gobernadora panista de Aguascalientes, Tere Jiménez. El propósito fue el de definir acciones conjuntas que fortalezcan la economía del estado, impulsen a las empresas locales, promuevan su diversificación productiva y abran nuevas oportunidades de exportación, además de fortalecer la proveeduría de negocios aguascalentenses a compañías transnacionales. Objetivos ambiciosos, nos hacen ver, que dan cuenta de las posibilidades que da el trabajar sin pensar en colores. Durante el encuentro en la Ciudad de México, nos comentan, se destacó la importancia de impulsar sectores estratégicos en los que la entidad es relevante: automotriz, textil y campo. “Muy buena reunión de trabajo con Tere Jiménez y su equipo para acelerar inversiones 2026”, escribió Marcelo sobre la reunión. Jiménez, por su parte, la calificó como productiva. Ahí el dato.