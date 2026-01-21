PAN en el Senado exige aclarar entrada ilegal de avión militar de Estados Unidos a México

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, denunció que el avión militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó en Toluca el pasado 18 de enero sin autorización del Senado de la República.

Anaya exigió al Gobierno Federal aclarar la entrada de la aeronave, que viola la Constitución al permitir el ingreso de tropas extranjeras sin el aval del órgano legislativo.

El coordinador del PAN señaló que el avión militar ingresó a territorio mexicano tripulado por el capitán Neil Lindsey, el mayor Jimmy Fuller y una tripulación de cinco personas, todos miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo cual constituye legalmente una tropa extranjera que requiere autorización del Senado.

“Eso, de acuerdo a la normatividad, es tropa y por lo tanto requiere autorización del Senado de la República. No pueden entrar aviones militares con capitanes mayores sin la autorización del Senado” Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado



El panista cuestionó que se haya cancelado el periodo extraordinario de sesiones que estaba previsto para el 13 de enero, donde se iban a votar dos dictámenes para autorizar la salida de tropas el 18 de enero y la entrada el 19 de enero, y que se haya mantenido la acción sin el respaldo legal necesario del Senado.

“Nosotros estamos a favor y siempre hemos estado a favor de la cooperación. Lo que rechazamos es que se viole la Constitución y que no se respeten las facultades del Senado de la República”, afirmó.

Según Anaya, el dictamen enviado al Senado establecía claramente que un avión tipo Hércules llegaría el 18 de enero al aeropuerto de Toluca para transportar a 60 marinos mexicanos a Estados Unidos. Sin embargo, al cancelarse el periodo extraordinario sin la autorización correspondiente, el gobierno habría intentado evadir el requisito constitucional argumentando que quienes abordaron la aeronave eran personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y no militares.

“No se les vaya a haber ocurrido comisionar marinos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para darle la vuelta al Senado. Por eso nuestra primera exigencia es que transparenten con absoluta claridad quién salió”, exigió.

Anaya rechazó los argumentos del gobierno sobre que la aeronave venía “descompuesta” o sin tripulación militar, calificándolos de “absolutamente falso”. También descartó la versión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre una supuesta autorización previa de octubre, asegurando que esa autorización se refería a la salida de tropas en una aeronave mexicana, no a un avión de matrícula norteamericana.

cehr