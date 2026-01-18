Avión militar de EU aterrizó en Toluca por ‘vuelo autorizado’, según el Gabinete de Seguridad

Aeronave militar de Estados Unidos fue captada en el Aeropuerto de Toluca el 18 de enero de 2026.

Un avión militar Hércules C-130 de Estados Unidos aterrizó este domingo en el Aeropuerto Internacional de Toluca como parte de un “vuelo autorizado”, según el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

A través de una breve publicación en la red social X para aclarar la presencia de la aeronave en territorio mexicano, las autoridades federales indicaron que se encontraba en el país por “actividades de capacitación”, en el marco de los acuerdos de colaboración bilateral.

“Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación. Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”, señaló el Gabinete de Seguridad.

Más temprano, trascendió en redes sociales el aterrizaje de la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en medio de las tensiones entre México y Estados Unidos derivadas de las declaraciones de Donald Trump sobre una posible intervención militar para atacar directamente a cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

Además, sucede luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió a aerolíneas estadounidenses extremar precauciones al sobrevolar sobre México y aguas del océano Pacífico y Centroamérica ante actividades militares y “riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes”.

Al respecto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) descartó afectaciones a las operaciones en México, y afirmó que la medida no implica restricciones para las aerolíneas u operadores.

Al ser cuestionada este domingo respecto al sobrevuelo de aeronaves estadounidenses, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se limitó a responder: “nada, no hay nada en territorio nacional, nada”. Añadió que ofrecería más detalles este lunes su conferencia matutina.

El pasado 5 de enero, la Comisión de Marina del Senado de la República suspendió una reunión en la que se se analizaría la autorización para el ingreso de tropas estadounidenses, entre ellas Navy SEALs, a territorio mexicano a bordo de una aeronave Hércules C-130, así como la salida de efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México.

El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, recordó que la Cámara alta no autorizó el ingreso de tropas extranjeras, al citar el artículo 76, fracción III, de la Constitución, en el que se establece que esa es una facultad exclusiva del Senado.

“Por ello, el Gabinete de Seguridad debe explicar de inmediato si la presencia de la aeronave estadounidense corresponde a la solicitud realizada por la titular del Ejecutivo Federal el pasado 17 de diciembre de 2025″, exigió en la red social X.

La suspensión para autorizar el ingreso de las tropas estadounidenses a México sucedió tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al depuesto presidente Nicolás Maduro Moros, una operación que, hasta este 18 de enero, ha dejado un número todavía indeterminado de personas muertas. No obstante, estimaciones de funcionarios venezolanos y reportes extraoficiales sitúan la cifra entre 75 y 100 victimas mortales.

