Avión militar de EU aterriza en Aeropuerto de Toluca, reportan | VIDEO

Un avión militar de Estados Unidos aterrizó la tarde del sábado en el Aeropuerto de Toluca, según reportes de medios, sin que haya hasta el momento una explicación oficial ni un anuncio por parte de las autoridades de la terminal aérea.

A través de redes sociales, medios digitales reportaron que el aterrizaje ocurrió la tarde del sábado en el Aeropuerto de Toluca, sin que el mismo haya registrado oficialmente la llegada de la aeronave.

Se trata de un Lockheed Martin C-130J Super Hercules, el cual forma parte de las aeronaves que usa el Ejército estadounidense para misiones logísticas y militares. Según los reportes, el avión habría salido de la Base de la Fuerza Aérea Dyess en Abilene, Texas.

Momentos antes del aterrizaje, videos captaron que el avión viajaba a baja altura, por lo que pudo ser captado por las cámaras.

Sin embargo, no se han dado más detalles sobre la llegada de este avión, ni los motivos de su presencia en Toluca. Incluso, no se ha informado si continúa en el Aeropuerto o se retiró a lo largo del sábado.

La presencia del avión militar estadounidense generó dudas entre internautas, especialmente debido a que ni el Gobierno estadounidense ni el mexicano dieron más detalles al respecto.

Por otro lado, el aterrizaje ocurre en un momento de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, después de que el presidente del segundo, Donald Trump, intensificara la presión para intervenir contra los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que no se permitirá que esto ocurra, y que el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos será siempre basado en las soberanías nacionales.

