EU pide a México resultados concretos de lucha contra el narco y el tráfico de fentanilo.

En llamada entre De la Fuente y Rubio

Estados Unidos pidió a México resultados concretos y verificable de la lucha contra las redes de narcoterroristas y el fentanilo para llevar a cabo los próximos compromisos bilaterales, según informó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

“Los próximos compromisos bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo para proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera”, escribió la Oficina en la red social X.

Además, indicó que el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable.

The United States made clear that incremental progress in facing border security challenges is unacceptable. Upcoming bilateral engagements with Mexico will require concrete, verifiable outcomes to dismantle narcoterrorist networks and deliver a real reduction in fentanyl… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) January 16, 2026

Dicho pronunciamiento ocurrió después de que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron una llamada telefónica.

En dicha conversación acordaron una reunión de Ministerial de Seguridad en Washington para el mes de febrero, con motivo del primer aniversario del inicio de la cooperación bilateral en temas de seguridad.

“Dicha reunión de alto nivel ofrecerá la oportunidad de evaluar avances alcanzados y definir con claridad futuras colaboraciones”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Además, ambos funcionarios convinieron que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral debe seguir generando acciones tangibles para fortalecer la cooperación en seguridad con resultados significativos en la lucha contra el narcotráfico.

“Asimismo, acordaron dar seguimiento a las iniciativas bilaterales para promover el intercambio de información en iniciativas de seguridad transfronteriza”, agregó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La llamada entre Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio ocurrió en seguimiento a la comunicación sostenida a principios de esta semana entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Además, sucedió en un contexto en el que el gobierno de Estados Unidos sigue presionando para que elementos de operaciones especiales del ejército estadounidense o de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) participen en operativos contra el fentanilo.

