No hay maniobras militares en territorio mexicano, aclara Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que existan actividades militares en territorio mexicano, como advirtió la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos en días pasados.
Entrevistada por medios a bordo de su vehículo, antes de la llegada a su evento en San Miguel de Allende, Guanajuato, la mandataria federal fue cuestionada sobre la alerta que emitió la Agencia estadounidense por “actividades potencialmente peligrosas” sobre aguas del Océano Pacífico y Centroamérica.
Al ser preguntada sobre si, a partir de esta alerta, se habían registrado maniobras militares en México, la presidenta respondió: “nada, no nay nada. [...] En territorio nacional, nada”.
En el mismo sentido, recordó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ya emitió un comunicado al respecto, y aseguró que los detalles adicionales se darán en la Conferencia del Pueblo del lunes.
El cuestionamiento a la presidenta sobre ejercicios militares ocurre después de que la FAA emitiera una alerta a aviones estadounidenses al transitar por el citado espacio aéreo debido a la posible presencia de “actividades militares” e “interferencias”.
Sin embargo, la alerta nunca menciona la intención de realizar ejercicios militares o algún otro uso del espacio aéreo internacional.
Así lo aclaró la SICT, la cual, a través de un comunicado, detalló que esta alerta es de “carácter preventivo” y no representa prohibición alguna para nuestro país ni para aerolíneas u operadores mexicanos.
Es importante precisar que este NOTAM no constituye una prohibición, sino una medida de precaución orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo. No existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos.SICT, en un comunicado
En el mismo sentido, la SICT destacó que existe una comunicación permanente con autoridades aeronáuticas internacionales para dar seguimiento a avisos de este tipo, lo cual, aclaró, es “en el marco de la cooperación y la seguridad nacional”.
