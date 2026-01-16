EU alerta a aerolíneas por ‘actividades militares’ en espacio aéreo de México y países de América Latina.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una alerta a las aerolíneas de Estados Unidos para que tengan precaución al volar sobre aguas del Océano Pacífico y Centroamérica a causa de lo que definió como “actividades potencialmente peligrosas”.

La alerta es enviada en medio de las tensiones originadas por las intervenciones que el gobierno de Donald Trump ha emprendido para atacar embarcaciones, principalmente provenientes de Venezuela, identificadas como unidades para el trasiego de drogas.

“Estados Unidos de América advierte por una situación potencialmente peligrosa en las áreas sobre el agua del Océano Pacífico en la Región de Información de vuelo de Centroamérica”, se lee en la alerta.

El aviso especifica que se deberá volar bajo precaución debido a las actividades militares que se realizan sobre el área mencionada y por las interferencias.

Advirtió que ante esto “existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”.

Especificó que el aviso y sus recomendaciones se aplican a todos los transportes aéreos y operadores estadounidenses.

JVR