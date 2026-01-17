Alerta EU por vuelos en cielos latinoamericanos

El aviso con el que la Administración Federal de Aviación (FAA) pidió a las aerolíneas estadounidenses volar con precaución ante situaciones calificadas como peligrosas no implica ninguna restricción para México ni para sus operadores, aseguró la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El Dato: las advertencias están vigentes hasta el 17 de marzo y se dan en medio de tensiones geopolíticas en AL, con operaciones militares recientes de EU en la región.

Ayer, la FAA emitió una alerta a las aerolíneas de Estados Unidos (EU) para que tengan precaución al volar sobre aguas del Océano Pacífico y Centroamérica a causa de lo que definió como “actividades potencialmente peligrosas”.

La alerta es enviada en medio de las tensiones originadas por las intervenciones que el gobierno de Donald Trump ha emprendido para atacar embarcaciones, principalmente provenientes de Venezuela, identificadas como unidades para el trasiego de drogas.

“Estados Unidos de América advierte por una situación potencialmente peligrosa en las áreas sobre el agua del Océano Pacífico en la Región de Información de vuelo de Centroamérica”,dice la alerta.

El aviso especifica que se deberá volar bajo precaución debido a las actividades militares que se realizan sobre el área mencionada y por las interferencias.

La autoridad estadounidense advirtió que ante esto “existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”.

Especificó que el aviso y sus recomendaciones se aplican a todos los transportes aéreos y operadores estadounidenses.

La SICT aclaró que este aviso de la FAA no prohíbe nada, sino que es más bien una medida precautoria para reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de las regiones mencionadas.

“No existen implicaciones operativas ni restricciones para México ni para aerolíneas y operadores mexicanos”, explicó.

Además, señaló que dichas condiciones han sido identificadas y se trata de una medida preventiva similar a otras que ya ha emitido anteriormente sobre la región del Caribe y el Pacífico.

“No existe afectación alguna para la aviación civil en México, ni cambios en las condiciones de operación en el espacio aéreo nacional y mantiene una comunicación permanente con autoridades aeronáuticas internacionales para dar seguimiento a este tipo de avisos, en el marco de la cooperación y la seguridad operacional”, reiteró la SICT.

La medida anunciada por Washington generó preocupación en la opinión pública mexicana, en el contexto de los ataques de la administración Trump contra objetivos supuestamente ligados a los cárteles de la droga en aguas internacionales del Pacífico oriental y el Caribe, que ya se han cobrado la vida de una treintena de personas, cuya implicación criminal no ha sido demostrada por EU y un centenar de embarcaciones destruidas.

El diario estadounidense, The Washington Post, que lleva un registro de estos ataques, indica que tres de ellos ocurrieron cerca de las costas mexicanas, a la altura de Acapulco y, a inicios de este 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó que uno de los bombardeos de EU a las supuestas narcolanchas se registró cerca de las aguas de Oaxaca, por lo que sumarían cuatro incidentes de este tipo alrededor de los litorales mexicanos.