SCJN atrae revisión final del caso Aburto por asesinato de Luis Donaldo Colosio

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este miércoles asumir la resolución definitiva del amparo promovido por Mario Aburto Martínez, sentenciado a 45 años de cárcel por el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en marzo de 1994.

La decisión, aprobada por seis votos a favor y dos en contra, transfiere a la Suprema Corte la responsabilidad de determinar si la sentencia original fue correcta o si debe reducirse a 30 años, lo que abriría la puerta a su liberación inmediata.

Los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Irving Espinosa Betanzo, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García respaldaron la atracción del caso.

TE RECOMENDAMOS: Formación médica naval Cadetes se forman con tecnología de punta en la Escuela Médico Naval y de Enfermería Naval

Mientras que Yasmín Esquivel Mossa y María Esthela Ríos González votaron en contra. Sara Irene Herrerías se excusó por haber dirigido anteriormente la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, donde se radicó la investigación.

El argumento legal de Mario Aburto sostiene que Colosio no ostentaba ningún cargo público federal al momento del ataque en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, por lo que el delito debió procesarse bajo legislación estatal.

De prosperar esta tesis, el sentenciado habría cumplido su condena el pasado 23 de marzo de 2024, tres décadas después del magnicidio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tieneLa Razón.

cehr