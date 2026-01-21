Todo sea por demostrar

Mire nada más lo que le obligaron a hacer a la senadora de la 4T Julieta Ramírez Padilla, después de que sus detractores levantaron el rumor de que ella estaría entre los políticos mexicanos a los que el gobierno de Estados Unidos les echó para atrás su visa. Bueno, pues cuando algunos incluso, mofándose de la legisladora, le hicieron invitaciones para visitar Disneyland, la senadora de Baja California no se quiso quedar con aquello, así que decidió cruzar la frontera, tomarse algunas fotos y grabarse en un video para callar bocas. Dicen algunos que bueno hubiera sido que sólo se mostrara pasando la garita y siendo aceptada del otro lado, pero no, esto no iba a ser suficiente, así que la morenista posó haciendo el shopping en varios negocios de Calexico, incluso mostrando el ticket de sus compras. “...Y aquellos que me invitaron a Disney, los estoy esperando, pasen a reportarse”, dijo al salir de la cadena de comida rápida Jack in the Box. Qué alivio que hizo todo ese esfuerzo para despejar dudas a su pueblo, ¿no? En fin.