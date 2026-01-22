SCJN adquiere nueve vehículos blindados para los ministros

Un aspecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que adquirió nueve vehículos nuevos para ministras y ministros tras determinarse que las unidades existentes ya no cumplían con los estándares de seguridad necesarios.

El máximo tribunal agregó que la decisión se tomó con base en opiniones técnicas de autoridades federales que concluyeron que mantener los automóviles en circulación “comprometía su operación”.

La renovación vehicular responde a “criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales”, señala el comunicado oficial de la Corte, que busca “garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional”.

La adquisición se realizó conforme a la normatividad interna vigente desde 2019, que establece que este tipo de vehículos “deben renovarse periódicamente, cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras, para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad”, informó la SCJN.

Para evitar incrementar el gasto institucional, la Corte llevó a cabo de manera simultánea un proceso de desincorporación de un número mayor de vehículos del que fue adquirido, lo que permitirá reducir el parque vehicular total.

Con esta medida, la SCJN aseguró que reafirma “su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”.

