Segunda llamada al Verde

Corre el rumor de que las cosas podrían no ser tan fáciles con el Partido Verde Ecologista de México en las conversaciones rumbo a la reforma electoral. A diferencia del otro aliado clave de la 4T —el PT— que, dicen, ha tenido más disponibilidad a escuchar, el estira y afloja se mantendría con los verdes. Por lo pronto, van ya dos reuniones consecutivas que se han dado entre la dirigente nacional de ese partido, Karen Castrejón, y miembros de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez. Al término de esos encuentros, nadie ha querido decir mucho. Lo que sí se ha comentado desde espacios próximos a la trinchera del partido del tucán es que hay claridad de su parte en que no están dispuestos a ceder tanto en aquel sonado asunto de reducir los pluris o el presupuesto a partidos si no se asegura antes la equidad en las contiendas electorales. Atentos.

