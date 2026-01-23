Entre 2026 y 2027 se invertirán en Veracruz 20 mmdp para carreteras, obras de agua potable, vivienda y reconstrucción: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en Veracruz se invertirán, entre 2026 y 2027, cerca de 20 mil millones de pesos (mdp) en obras de infraestructura carretera, agua potable, desazolve de ríos y en acciones de reconstrucción tras las afectaciones por las lluvias intensas ocurridas el año pasado.

“Es una inversión de cerca de 20 mil millones de pesos para Veracruz, entre 2026 y 2027, puentes, carreteras, mejoramiento de las carreteras, agua potable, desazolve de ríos, reencauzamiento de los ríos y también vivienda para todas aquellas personas afectadas durante las lluvias de 2025”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en la Base Aeronaval de Veracruz.

Recordó que el Gobierno de México otorgó un primer apoyo de 20 mil pesos a las familias afectadas por las lluvias y de acuerdo con las afectaciones se dio un segundo apoyo, aunado a que están en proceso de entrega los enseres domésticos. Y puntualizó que las obras de reconstrucción se realizarán a través de un método constructivo que evitará que sean afectadas por los fenómenos meteorológicos.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que en 2026 se invertirán 11 mil 103 mdp para realizar obras de infraestructura en la entidad con lo que se generarán 33 mil 309 empleos.

Como parte de los trabajos para la reconstrucción se invertirán 4 mil 319 mdp para realizar 50 acciones en 426 kilómetros (km) de la Red Carretera Federal Libre de Peaje; así como para 35 acciones en 287 km, la intervención de 18 puentes, entre ellos 11 construcciones en Xoxocapa, Misantla–Sarabia, Zontecomatlán, Embocadero, San Gregorio, San Isidro, Pino Suárez, Tetzacual, Plan del Encinal, Atempa y Chijolar; seis ampliaciones de claro en El Aguacate Terrero, Horcones–Alazán, El Limonar, El Palmar Prieto, Buenavista y Oxitempa; y una rehabilitación en La Carolina, iniciando obras en febrero 2026.

Respecto a Puentes y Distribuidores viales, puntualizó que este año serán mil 505 mdp para el Nuevo Puente Coatzacoalcos III y la conservación del puente Ing. Antonio Dovalí Jaime, así como el distribuidor vial Carretera Federal MEX-140; 2 mil 253 mdp para la construcción de la autopista Cardel-Poza Rica y como inversión mixta, Banobras invertirá 2 mil mdp para intervenir la carretera Tihuatlán – Tuxpan.

En cuanto al MegaBachetón, agregó que son 2 mil 738 mdp para la conservación de corredores y rutas con 513 km de pavimentación, 2 mil 592 km de bacheo, colocación de señalización 5 mil 305 km y obras de drenaje. Adicionalmente, en febrero iniciarán los trabajos para la construcción de tres caminos artesanales con una inversión de 52 mdp.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, destacó que las inversiones en materia de agua entre 2026 y 2027 superan los 6 mil mdp. Detalló que se contempla realizar 180 obras en 40 municipios, con una inversión conjunta cercana a los 3 mil mdp con el Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales. Detalló que entre las principales acciones se encuentra la reconstrucción y reforzamiento de redes de agua potable, reconstrucción y mejoramiento de los sistemas de drenaje, obras de protección contra inundaciones, desazolve y rectificación de cauces en los ríos Cazones y Pantepec, así como la modernización de la PTAR de Poza Rica.

Además, anunció que ya inició la construcción del acueducto La Cangrejera - Coatzacoalcos que forma parte de los 17 proyectos estratégicos en materia de agua del Gobierno de México, con esta obra se incrementará el volumen de agua en beneficio de más de 300 mil habitantes y se proyecta su conclusión para mayo 2027. También se concluyeron casi en su totalidad las obras de protección en Paso Largo que iniciaron con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que a través del censo realizado por la Secretaría del Bienestar se identificaron 33 mil 857 viviendas con daños mayores o totales, de los cuales se ubicaron 4 mil 60 familias de 31 localidades que deben ser relocalizadas, para ello ya se tienen siete predios para la relocalización donde se construirán modelos de vivienda en lotes de 98 metros cuadrados, entre los espacios destinados a la relocalización se encuentra un lote donado por un privado donde se construirán 3 mil 500 viviendas tipo duplex.

